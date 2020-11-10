Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi
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Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi

10.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:45
Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Fast Company dergisi tarafından 16 sektör özelinde gerçekleştirilen, "Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi" marka değerlendirmesinde, elektronik sektörünün en iyisi olarak ilk sırada yer aldı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Fast Company dergisi tarafından 16 sektör özelinde gerçekleştirilen, "Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi" marka değerlendirmesinde, elektronik sektörünün en iyisi olarak ilk sırada yer aldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Fast Company dergisi tarafından, 16 sektörde 5 bin 300 kişiyi kapsayan ve 15 bin 73 markanın değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi'nin elektronik sektöründeki lideri Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Artan rekabetle birlikte müşteri deneyimi konusu gitgide daha fazla önem kazanıyor. Müşteri beklentileri de bu dinamiğin bir parçası olarak dönem dönem değişimler gösteriyor. Marka olarak tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ürünlerimizin tüketicilerimize en yüksek memnuniyet düzeyini sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini satın alan kullanıcıların, sadece alırken değil kullanım döneminde de Huawei'nin desteğini hissettiklerini belirten Wang, şunları kaydetti:

"Bizler de günden güne artan dijital ve fiziksel servislerimizle tüketicilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında sektöre liderlik eden bir marka olarak konumlanmak bizler açısından da memnuniyet verici. Bu tür ödülleri şirketimiz açısından daha iyisini yapmak üzere bir motivasyon olarak görüyoruz. Tüketicilerimize de bu deneyimi bu denli olumlu şekilde yansıttıkları için teşekkür ediyoruz."

Turkcell Global Bilgi tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Nihat Tavşan ve Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Can Erdem danışmanlığında gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi'nin saha çalışması, 20 Ağustos-6 Eylül'de gerçekleştirildi. Türkiye'de farklı sektörlerde hizmet veren markaların, müşteri gözünden müşteri deneyimi olgunluk düzeylerinin ölçülmesini amaçlayan çalışmanın sonucunda, Türkiye'nin bu alandaki ortalaması yüzde 72,7 olarak saptandı. 2019 yılındaki saha araştırmasında bu sonuç yüzde 69 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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