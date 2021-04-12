Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'den "Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'den "Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz" açıklaması

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'den 'Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz' açıklaması

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye ile büyüyüp ve birlikte değer yarattıklarını belirterek, gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilgi teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye ile büyüyüp ve birlikte değer yarattıklarını belirterek, gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilgi teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Türkiye İş Ortakları Konferansı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte Huawei Türkiye yöneticileri, hem katılımcılarla görüşlerini paylaştı hem de katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, "Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020'de de büyümesini sürdürdü. Huawei'nin 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken, şirket yıllık bazda yüzde 3,8 büyüdü. Huawei, bu büyümeyi Türkiye'de de başarıyla sürdürdü. Huawei'nin başarısı sadece Huawei çalışanlarının çabalarına değil, iş ortaklarının büyük desteğine de bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin satın alma stratejisini "değerlere dayalı, şeffaf ve veri odaklı" olarak tanımladığını aktaran Jing Li, şunları kaydetti:

"Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz. Gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilgi teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın sağlıklı bir iş birliği ekosistemi oluşturmak için Huawei ile birlikte çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz. Huawei, iş ortaklarının dijital platform ve araçlarla proje yönetimi yeteneklerini geliştirmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş süreçlerini basitleştirmelerine destek olmaya devam edecek. İş ortaklarımızla birlikte yeni iş alanlarını genişletecek ve yeni iş birliği modelleri geliştireceğiz."

Huawei yöneticileri de etkinlik sırasında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin 700 mühendis ve araştırmacısıyla aktif olarak yazılım ve farklı bilgi teknolojileri çözümleri ürettiğini belirtti.

Şirket sözcüleri ise Ar-Ge merkezinin kalifiye iş gücünü büyüterek, uzmanlığını üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle paylaşarak, ülkedeki bilişim ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Oğuzhan Koç Hande Ataizi
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'den "Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz" açıklaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:56:15. #1.15#
title