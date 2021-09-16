Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li: 'Başarımızda mühendislerin önemli katkıları var' - Haberler
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Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li: "Başarımızda mühendislerin önemli katkıları var"

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li:

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Huawei'nin dünyanın en büyük 500 şirketi arasında ilk 50 firma içinde yer almasında, on binlerce mühendisin olağanüstü katkısı olduğunu bildirdi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Huawei'nin dünyanın en büyük 500 şirketi arasında ilk 50 firma içinde yer almasında, on binlerce mühendisin olağanüstü katkısı olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Enterprise Türkiye, Mühendisler Günü'nü iş ortaklarıyla birlikte kutladı. Huawei Enterprise Türkiye Mühendisler Günü etkinliği, İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı lokasyonda gerçekleştirildi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, Huawei Enterprise Türkiye Servis Müdürü Halil Levent Aktaş, Huawei Enterprise Türkiye Servis Çözümü ve Satış Müdürü Erdem Namal, Huawei Enterprise Türkiye Teknik Ekip Müdürü İsmail Demiral, Infotürk Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Ahmet Öztuna, Cliguru Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yasin Altuntop ve Huawei Enterprise Türkiye Servis Direktörü Bizhiqiang katılımcılarla buluştu.

"Mühendislerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Huawei'in dünyanın en büyük 500 şirketi arasında ilk 50 firma içinde yer almasında, on binlerce mühendisin olağanüstü katkıları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Huawei, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijital teknolojileri her kişiye, eve ve kuruluşa getirmeye kendini adamıştır. Daha bağlantılı ve akıllı bir dünya için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Huawei, kurumsal iş çözümlerinde; 'Platform + AI + ekosistem' stratejisine bağlı şekilde çalışıyor. Birlikte çalıştığımız on binlerce mühendisin, attığımız her başarılı adımda olağanüstü bir katkısı var. Mühendislerimiz teknolojiyi gerçek yaşamla buluştururken, büyük bir özveriyle çalışıyor ve afet durumlarında bile 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor. Ben de bir servis mühendisi olarak, mesleğimle gurur duyuyorum ve belirtmek isterim ki mühendisler en önemli değerlerimiz arasındadır."

Jing Li, 2021'in Türkiye'deki faaliyetlerimizin 19. yılı olduğunu hatırlatarak, "Huawei Türkiye, bugün 130'dan fazla sertifikalı servis iş ortağına ve yaklaşık 1.000 üst düzey mühendisten oluşan bir ekibe sahip. Türkiye'de yetkin bilişim uzmanı yetiştirmek için her yıl 20'den fazla teknik eğitim ve 1.000'den fazla mesleki sertifika veriyoruz ve 10'dan fazla teknik üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi bilişim uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekosistemimizle birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz hizmetin kalitesinden ve sürekliliğinden asla ödün vermiyoruz"

Huawei Enterprise Türkiye Servis Müdürü Halil Levent Aktaş da kurumların dijitalleşmesine ve iş yapış şekillerini dönüştürmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktararak, "Huawei Türkiye olarak ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlarken, verdiğimiz hizmetin kalitesinden ve sürekliliğinden asla ödün vermiyoruz. Türkiye genelindeki güçlü servis ağımız ve 7/24 yerel desteğimiz ile müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın işlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Periyodik olarak düzenlediğimiz eğitimler ve sertifika programları ile yetiştirdiğimiz uzman mühendislerimizin özverisi en büyük gücümüzdür. Bu özel günde tüm mühendislerimize tek tek teşekkür ediyor, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İş ortaklarının, bilgi ve deneyimlerini de paylaştıkları Huawei Enterprise Türkiye Mühendisler Günü, düzenlenen ödüllü yarışma ve başarılı mühendislere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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