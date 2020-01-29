Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri'

29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:16

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye'deki yatırımlarının "küresel koşullar ne olursa olsun" devam edeceğini açıkladı.



Anadolu Ajansı'na şirketin Türkiye'ye yönelik planları hakkında değerlendirmede bulunan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye'nin şirket için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle