Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri'
Haberler » Dünya » Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri' - Haberler

Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri'

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye'nin şirket için çok önemli olduğunu söyledi. Çinli teknoloji devi Huawei'nin Türkiye'deki yatırımlarının "küresel koşullar ne olursa olsun" devam edeceğini açıkladı.

29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:16
Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri'

Çinli teknoloji devi , 'deki yatırımlarının "küresel koşullar ne olursa olsun" devam edeceğini açıkladı.


Anadolu Ajansı'na şirketin Türkiye'ye yönelik planları hakkında değerlendirmede bulunan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye'nin şirket için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler