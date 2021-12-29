Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye'den "insan kaynakları" iş birliği - Haberler Ekonomi
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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye'den "insan kaynakları" iş birliği

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye'den
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye, insan kaynakları yönetiminde iş birliği yapmak için anlaşma imzaladı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye, insan kaynakları yönetiminde iş birliği yapmak için anlaşma imzaladı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, anlaşma kapsamında, insan kaynakları sektöründe çalışan deneyimini artırmaya yönelik araştırmalar, Huawei'in Çalışan Bağlılığı Dijital Ölçümleme ve Geliştirme Platformu (WeFocus) üzerinden yapılacak.

Huawei Wefocus uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek araştırmalarla, müşterilerin, çalışan deneyiminin zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Huawei Ar-Ge Merkezi'nin geliştirdiği WeFocus çözümü, çalışanların iş motivasyonunu, memnuniyet düzeyini ve performansını ölçerek, işverenlere çalışan bağlılığını düzenli takip etme ve zamanında aksiyon alma imkanı veriyor.

İki şirket, müşterilerine yönelik danışmanlık hizmetlerini WeFocus platformu üzerinden vererek, insan kaynakları yönetiminde yenilikçi bir bakış açısı sunmayı ve bu alandaki verimliliği artırmayı amaçlıyor.

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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