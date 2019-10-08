Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden "Tele2 5G" ekosistemine katkı

08.10.2019 12:54

Huawei'nin dünyadaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezi olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, uluslararası projeleriyle Avrupa arenasında da ilgi görüyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye Ar-Ge merkezi kısa süre önce İngiltere ve Romanya'da ortaya koyduğu 5G teknolojisi odaklı çözümlerden sonra, Avrupa'nın önde gelen mobil operatörlerinden Tele 2 ile iş birliğine giderek, bireysel ve kurumsal 5G projeleriyle öne çıktı.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Tele2 Group CEO'su Anders Nilsson ve Tele2 Group CTO'su Thomas Helbo katılımıyla İsveç'te gerçekleştirilen 5G etkinliğinde, en güncel 5G çözümleriyle yer aldı.

Merkez, Tele 2 iş ortaklığı ile gerçekleştirilen 5G etkinliğinde; 5G Drone ile 360 derece VR video canlı yayını, 5G 8K canlı video yayını, 5G VR oyunları, 5G bulut tabanlı oyunlar ve 5G hız testi projelerine imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Thomas Helbo, başarıyla tamamlanan özel 5G demo gününe katkı sağlayanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Tüm paydaşlarımızdan son derece olumlu geri bildirimler aldık ve 5G'nin gelişimi yolunda önemli bir aktiviteye birlikte imza attık." ifadelerini kullandı.

"Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi olarak Avrupa'daki projelerde rol almak mutluluk verici"

2009 yılında Huawei İstanbul ofisinde açılan Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden itibaren 120 milyon dolardan fazla yatırımla Çin'in dışındaki Huawei Ar-Ge merkezleri arasında ikinci en büyük Ar-Ge merkezi haline geldi.

Türkiye'deki merkezi, mobil operatörler başta olmak üzere, Avrupa'dan Güney Amerika'ya yaklaşık 30 ülkedeki mobil operatörlere hizmet veriyor. Yıllık toplam gelirinin yüzde 14'ünü Ar-Ge'ye ayıran Huawei, geçtiğimiz yıl içerisinde Ar-Ge'ye 9 milyar dolar harcarken, Türkiye'deki Ar-Ge merkezi için her yıl 20 milyon dolarlık ek yatırım sağlıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai de, Huawei ekosisteminin ikinci büyük Ar-Ge merkezi olarak Avrupa'da gerçekleştirilen projelerde aktif olarak rol almaktan mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz çözümlerin 5G dünyasına git gide daha çok yaklaştığımız bu dönemde global platformlarda kabul görmesi ve kullanılması, evrensel bir hizmeti hayata geçirdiğimizin de önemli bir göstergesi. Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlarken, Avrupa'da da ses getirecek projelerin içinde olmak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir eko-sistem yaratmak açısından da oldukça kritik. Projelerde görev alan arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum."

Öte yandan, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de 5G etkinliğinde projeleriyle yer aldı. Zagreb'teki etkinlikte; şirketin artırılmış gerçeklik odaklı eğitim projeleri, VR ile emlak sektörü deneyimleri ve bulut tabanlı oyunları sergilendi.

Kaynak: AA