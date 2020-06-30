Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden şirketlere özel ölçümleme platformu Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, çalışan bağlılığını geliştirmek, ölçümlenebilir bir şirket kültürü oluşturmak ve verimliliği artırmak amacıyla WeFocus'u (Çalışan Bağlılığı Elektronik Ölçümleme ve Geliştirme Platformu) geliştirdi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, çalışan bağlılığını geliştirmek, ölçümlenebilir bir şirket kültürü oluşturmak ve verimliliği artırmak amacıyla WeFocus'u (Çalışan Bağlılığı Elektronik Ölçümleme ve Geliştirme Platformu) geliştirdi.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, iş dünyasına yönelik yazılım alanındaki ürün portföyüne tamamen SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) olarak sunulabilen WeFocus platformunu ekledi.

Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen WeFocus, çalışan bağlılığını efektif şekilde ölçümlemeyi ve iyileştirmeyi amaçlıyor.

WeFocus kapsamında sunulan hizmetler; çalışanların iş motivasyonu, mutluluğu ve performansı gibi alanlarda akademik iş birlikleri ile oluşturulan ölçümleme teknikleriyle çalışanları düzenli olarak takip etme ve zamanında aksiyon alma imkanı sağlıyor.

www.wefocus.app üzerinden kullanılabilen platform, içeriğinde kullanılan yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojileriyle anonim olarak çalışanlar tarafından paylaşılan her geri bildirimin hem analizinin yapılabilmesini hem de raporlanmasını sağlıyor.

"Daha Mutlu Çalışanlar" sloganıyla üretilen ve kullanıma sunulan WeFocus, aynı zamanda çalışanların iş yerinde yaşadıkları problemleri ve her türlü organizasyon içi gelişime katkı sağlayacak önerilerini, anonim olarak paylaşmalarına olanak sağlayarak şirket aidiyeti ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA