Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden iki yeni sanal gerçeklik uygulaması
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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden iki yeni sanal gerçeklik uygulaması

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, VR (sanal gerçeklik) platformu için oyun ve multimedya alanlarında iki yeni sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden iki yeni sanal gerçeklik uygulaması
31.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:22

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, VR (sanal gerçeklik) platformu için oyun ve multimedya alanlarında iki yeni sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi.

Huawei açıklamasına göre, şirket, yakın zamanda rutin kullanılan teknolojilerden biri haline gelmesi beklenen sanal gerçeklik alanında ürün çeşitlerini artırıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 5G teknolojisine uygun olarak geliştirdiği Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu uygulamalarını hayata geçirdi. Hazırlık aşamasında 5 kişilik bir ekip tarafından 3 ay boyunca yoğun bir tempo ile çalışılarak, 300'den fazla test gerçekleştirildi. VR Hentbol Oyunu gelişimi için 1 ay, Cloud VR Media Player içinse 3 haftalık bir geliştirme süresi harcandı.

Açıklamaya göre, Huawei VR ürünüyle çalışan 'Huawei Cloud VR Media Player', kullanıcıların bulut video sunuculardan yüksek kalitede içerik izlemesine olanak sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor. 5G teknolojisi ile yüksek miktarda veri aktarımını mümkün kılan uygulama, VR gözlükleriyle video izleyen kullanıcılara, yüksek kaliteli içerikleri sinema salonu ambiyansı ile izleme olanağı sunuyor. Bu uygulama ile canlı yayınlar, önceden kaydedilmiş 4K 2D videolar ve 360 derece VR video içerikleri, bulut video sunucularına yüklenebiliyor.

Ayrıca Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, gün geçtikçe içerik anlamında gelişen VR oyun segmentine yönelik bir uygulamayı da duyurdu. Huawei VR Hentbol Oyunu, 5G'nin düşük gecikme süresi ve gelişmiş geniş band özellikleri ile gecikmesiz ve yüksek kalitede bir oyun deneyimi sunuyor. Farklı iş ortakları ile gelişime ve güncellemeye açık olduğu belirtilen oyunda, 5G ağına bağlı iki farklı VR gözlüğüne sahip iki oyuncu, sanal hentbol atışları ile birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Huawei VR Hentbol Oyunu, Huawei VR ürününün yanı sıra, Oculus Quest ile de kullanılabiliyor.

Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu önümüzdeki dönemde uluslararası etkinliklerde ekosistemle buluşacak.

Kaynak: AA

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