Huawei Test Ekibi, Hongmeng OS ile İlgili İlk Yorumlarını Paylaştılar

Trump yönetiminin aldığı kararlardan sonra Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Şirket, işletim sistemini müşterilerinin hizmetlerine sunmadan önce son dokunuşları yapıyor. Hatta geçtiğimiz hafta yapılan duyurularda, Huawei'nin Hongmeng OS'u Mate 30'da test ettiği söylendi.

Huawei tarafından yapılan açıklamalarda Hongmeng OS'un Android ve macOS'a göre çok ciddi bir oranda hızlı olduğu ifade edilmişti. Şimdi ise Huawei test ekibi, Hongmeng OS ile ilgili ilk değerlendirmelerini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre Huawei, Hongmeng OS'a yeni bir açılış animasyonu ekledi. Simgelerin tamamı yeniden tasarlandı ve Huawei, kullanıcıların tüm özelleştirmeleri yapabilmesi için işletim sistemini esnek tuttu. Ayrıca Hongmeng OS, yeni bir bildirim ekranına ve geniş bir arama kutusuna sahip olacak.

Test ekibi, HongmengOS'ta henüz kullanılamayan pek çok özelliğin olduğunu ifade ediyor. Bu özelliklerin şimdilik kilitli mi kalacağı yoksa şirketin bu özellikler üzerinde çalıştığı için mi kilitli olduğu ise bilinmiyor. Konuyla ilgili bir başka söylenti ise Huawei'nin gizlilik endişesi ile özellikleri kilitli tuttuğu. Yani Huawei, kendi işletim sistemindeki özelliklerin rakipler tarafından duyulmamasını istiyor olabilir.

Huawei, kendi işletim sisteminin sadece akıllı telefonlar için üretilmediğini daha önce doğruladı. Bu da Hongmeng OS'un tabletler, bilgisayarlar, ağ ürünleri ve veri merkezleri de dahil olmak üzere, çok çeşitli alanlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. İlerleyen dönemlerde Huawei'nin kendi işletim sistemi ile ilgili daha çok bilgi edinebileceğiz.