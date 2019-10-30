Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor

Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor

Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı.

30.10.2019 16:10

Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı

Kaynak: Euronews.com

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