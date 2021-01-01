Huawei, Tencent Holdings'in oyunlarını uygulama mağazasından kaldırdı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin, Tencent Holdings'in oyunlarını uygulama mağazasından kaldırdığı bildirildi.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamada, Tencent'in şirketler arasındaki anlaşmada "tek taraflı değişikliklere giderek oyunlarının uygulama mağazasından kaldırılması talebi" üzerine iş birliğine son verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Tencent'in talebi üzerine iş birliğinin durdurulmasına ve şirkete ait oyunların uygulama mağazasından kaldırılmasına karar vermek zorunda kalındığı kaydedildi.

Huawei'nin, Tencent'in oyun sektörünün başarıları ve pazardaki konumunu takdir ettiği vurgulanan açıklamada, şirketin talebinin anlayışla karşılandığı belirtildi.

Tencent'ten "Huawei'nin sözleşmeyi yenilemediği" açıklaması

Tencent'ten yapılan açıklamada ise Huawei'nin taraflar arasındaki sözleşme uyarınca kararlaştırılan tarihte sözleşmeyi yenilememesi nedeniyle söz konusu durumun gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Huawei ile iletişim halinde olunduğu ve oyunların yeniden uygulama mağazasına konulması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın