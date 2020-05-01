Huawei Teknik Servisleri Büyük Kampanya Başlatıyor

Akıllı telefon teknolojisinde lider şirketlerden bir tanesi olan Huawei teknik servisleri ile ön plana çıkmaya çalışıyor.

Akıllı telefon teknolojisinde lider şirketlerden bir tanesi olan Huawei teknik servisleri ile ön plana çıkmaya çalışıyor. Kuruluşun son dönemlerde bu tür hizmetlere daha çok önem verdiği görülüyor. İşte kaçırılmayacak Huawei teknik servis fırsatı.

Huawei tarafından başlatılan teknik servis kampanyası ile ilgili öncelikle kargo bölümünden başlayalım. Şirket arızalı ürünü sizlerden alıp kargo ile kendi bayisine getiriyor. Burada gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra, kargo ile geri size gönderiliyor. Böylece kesinlikle dışarıya çıkmanıza gerek kalmıyor ve evinizde bekleyebiliyorsunuz.

Huawei ekran ve anakart değişiminde indirim yapıyor

Şirket tarafından yapılan teknik servis hizmetinin bir diğer ayağı ise ekran ve anakart değişimi ile ilgili olacak. Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan teknik servis ile ekran ve anakart değişimlerinde %40 indirim uygulayacak.

Şirketin bu teknik servis hizmetleri ile amaçladığı iki kritik nokta bulunuyor. Bunlardan ilki herkesin evde kalmasını sağlayarak virüsün bitişini hızlandırmak. Bildiğiniz üzere virüs sadece insanlar değil aynı zamanda büyük şirketleri de çok ciddi oranda etkiledi.

Huawei hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce garanti süresini bir ay daha uzatmıştı. Böylece şirketin virüsün yayılım sürecinde kullanıcılara daha fazla destek verdiği görüntüsü ortaya çıkıyor. İlerleyen dönemlerde ortaya çıkacak Huawei fırsatları için bizi takipte kalın.