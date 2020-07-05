Huawei Takılabilir Zoom Lensi Geliştiriyor Çinli üretici Huawei, Leica ile ortaklığının başlamasından bu yana kamera tarafında büyük yenilikler yaptı ve hala P40 Pro DxOMark kamera grafiğine liderlik ediyor.

Çinli üretici Huawei, Leica ile ortaklığının başlamasından bu yana kamera tarafında büyük yenilikler yaptı ve hala P40 Pro DxOMark kamera grafiğine liderlik ediyor. Şirketin aldığı yeni patent mekanik olarak takılabilir zoom lensine odaklanıyor.

Huawei P40 Pro Plus periskop lens kullanarak 10x optik zoom yapabilen bir cihaz. Fakat Huawei bundan daha fazlası için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) yeni bir patent başvurusu yaptı. Akıllı telefona sonradan takılabilen zoom sayesinde Huawei kamerasıyla yine çok konuşulacak.

Huawei Takılabilir Zoom Lensi Nasıl Çalışıyor?

Huawei, normal kameralar gibi takılabilir lensler için de destek ekleyerek zoom tarafında öncü olmak istiyor. Bu özel tasarım patenti iki küçük sensör, uzatılmış bir flaş modülü ve çıkarılabilir lenslerle kullanılabilen daha büyük bir sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Tüm bunlara rağmen Huawei takılabilir zoom lensini ilk deneyen firma değil. Hatırlayacağınız üzere daha önce Motorola da MotoMod adını verdiği takılabilir aksesuarlar sunmuş ancak kullanıcılardan beklediği dönüşü alamamıştı.

Kaynak: Tamindir