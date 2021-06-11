Huawei Sürücüsüz Elektrikli Araç Teknolojisini 2025 Yılında Sunacak!

Çinli teknoloji devi, ABD yasakları nedeniyle birçok alanda kısıtlanmış durumdadır. Huawei, yaşanan bu kısıtlamaları farklı bir alan olan, elektrikli otomobil üreterek aşmayı planlıyor. Şirket, 2025 yılında sürücüsüz elektrikli aracı piyasaya sürmek istiyor.

Elektrikli otomobil üretimi son dönemde hızlı bir şekilde artmakta ve global firmalar bu alanda kendi paylarını almak için yatırımlarını hızlandırmaktadır.

Son dönemde, Çinli Xiaomi ve ABD'li Apple markaları kendi elektrikli araçlarını üretmek için çalışmalara başladı. Ayrıca arama devi Baidu, otomobil üreticileriyle işbirliği içinde ilgili teknolojileri geliştiriyor.

Bu rekabete, birde Huawei katıldığı açıklandı. Huawei yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2025 yılına kadar kendi üretimi bir elektrikli aracı piyasaya sürecek.

Huawei Sürücüsüz Elektrikli Araç Teknolojisini 2025 Yılında Sunacak!

Aynı zamanda şirket yetkililerinden bir kişi, Huawei'nin 2025 yılında piyasasa süreceği elektrikli otomobilin aynı zamanda otomatik pilot özelliği sayesinde sürücüsüz olacağının altını çizdi.

Huawei Technologies'in akıllı arabalar başkanı Wang Jun yaptığı açıklamasında da "Ekibimizin hedefinin 2025 yılına kadar tamamen sürücüsüz binek otomobillerin ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu" söyleyerek daha önce yapılan açıklamaları onaylamış oldu.

Huawei, yerleşik multimedya sistemlerini ve yazılım alanları geliştirmek için Çinli otomobil üreticileri ile işbirliği yapıyor. Gelecek vaat eden otomotiv elektroniği pazarı, Huawei'nin ABD yaptırımları nedeniyle akıllı telefon pazarındaki kayıpları dengelemesine izin verecek.

Joe Biden, ABD'de Huawei Dahil 59 Çinli Şirketin Yatırım Yapmasını Yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD şirketlerinin ve vatandaşlarının Çinli şirketlere yatırım yapma yasağını uzatan bir kararname imzaladı. Yeni belge, ABD hükümetine göre Çin ordusu, istihbaratı veya hükümetiyle ilişkili 59 şirketin listesini içeriyor. Bu liste Huawei ve en büyük üç Çinli telekomünikasyon şirketini kapsıyor. Yasak 2 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bundan böyle ABD'li yatırımcıların Çinli hisselerden kurtulması için bir yılı olacak.

Biden'ın listesindeki şirketlerin çoğu daha önce Trump yönetiminin yaptırım listesindeydi. Bunların arasında telekomünikasyon şirketleri China Mobile Communications, China Unicom ve China Telecommunications yer alıyor. Liste ayrıca savunma ve havacılık şirketleri Aviation Industry Corp. Of China, China North Industries Group ve diğerlerini de kapsıyor. Tanınmış video gözetim ekipmanı üreticisi Hikvision da yaptırım listesindedir.

Çinli Şirketlere olan yasaklar Biden yönetiminde de devam edeceği son alınan kararlarla ortaya çıkmış oldu. Huawei üretmek istediği elektrikli otomobil büyük ihtimalle, Çin anakarası dışında büyük bir alıcı kitlesi bulamayacak. Ancak ABD yasakları biterse, Huawei hem akıllı telefon alanında hem de elektrikli otomobil alanında büyük bir atak yapabilir.

Kaynak: Tekmoloji