Huawei sürdürülebilir bir gelecek için dijital çözümler üretiyor

Huawei Merkez/Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Phillip Gan, "Huawei, 2020'nin sonunda dünya çapında 200'den fazla yenilenebilir enerji şirketine hizmet verdi ki bu da 240 milyon ağaç dikmeye eşdeğer." dedi.

Huawei Merkez/Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Phillip Gan, "Huawei, 2020'nin sonunda dünya çapında 200'den fazla yenilenebilir enerji şirketine hizmet verdi ki bu da 240 milyon ağaç dikmeye eşdeğer." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Avrupa Birliği Yeşil Hafta etkinlikleri kapsamında "Yeşil enerji: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Dijital Çözümler" etkinliğini çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Açıklamada programda yaptığı konuşmaya yer verilen Huawei Merkez/Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Phillip Gan, Huawei'in daha iyi bir gezegen için teknoloji sağlama taahhüdüne vurgu yaptı. Bulut, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin tüm endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandırdığını ve toplumların hızla dijital çağa ayak uydurduğunu belirten Gan, "Artık Endüstri 4.0'ın eşiğindeyiz diyebiliriz. Geleceğin dijital dünyası, elektrik enerjisine her zamankinden çok ihtiyaç duyacak. Bununla beraber enerji sektörü de dijital teknolojilerle beraber bir dönüşüm yaşıyor. Bu uzun maratonda enerji talepleri de ekonomik büyüme ve nüfus artışına paralel olarak artış gösterecek. Kendimize yeni teknolojileri enerji verimliliği için nasıl kullanabileceğimizi, karbon emisyonunu azaltırken, karbon nötrlüğünü nasıl artırabileceğimizi sormalıyız." ifadelerini kullandı.

"Enerji sektörü akıllı dünyayı desteklerken, dijital dönüşümü benimsemelidir"

Enerji sektörünün de akıllı dönüşüme ihtiyaç duyduğunun altını çizen Phillip Gan, "Burada önemli olan, dijital çözümlerin enerji sektörü de dahil olmak üzere tüm endüstrileri tam olarak desteklemesini sağlamak. Enerji, dijital altyapının temelidir. Temiz ve düşük karbonlu enerjiye geçişimizi hızlandırmalıyız. Enerji sektörü akıllı dünyayı desteklerken, dijital dönüşümü benimsemelidir. Bu misyon kapsamında, 'karbon emisyonlarını azaltmak', 'yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek', 'döngüsel bir ekonomi uygulamak' ve 'doğayı teknoloji ile korumak' üzere yatırımlar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Enerji tasarrufu konusunda şirketleri destekliyoruz

Huawei'in dijital teknolojileri enerji alanına entegre etmeye odaklandığına dikkati çeken Gan, şunları aktardı:

"Güneş pili istasyonlarının daha fazla enerji üretebilmesi, elektrikli araçların watt başına daha fazla kilometreye ulaşabilmesi, kablosuz baz istasyonlarının watt başına daha fazla bit taşıyabilmesi ve veri merkezlerinin watt başına daha fazla bilgi işlem gücünü destekleyebilmesi için wattları bitlerle yönetiyoruz. Huawei, 2020'nin sonunda dünya çapında 200'den fazla yenilenebilir enerji şirketine hizmet verdi ki bu da 240 milyon ağaç dikmeye eşdeğer. Şirketlerin karbon emisyonunu 180 milyon ton azaltan, 300 milyar kWh'in üzerinde yenilenebilir enerji üretmesine yardımcı olduk. Huawei'in veri merkezleri ve baz istasyonu enerji çözümleriyle şirketler, 9 milyar kWh'den fazla enerji tasarrufu sağladı. Karbon emisyonunu 5,6 milyon ton azaltan bu tasarruf, 7,7 milyon ağaç dikme eylemiyle eşdeğerde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol