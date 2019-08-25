25.08.2019 10:04

Huawei Sonunda ABD'ye Resti Çekti, Sonuçlarına Hazırız

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının merkezinde olan teknoloji şirketi Huawei'den savaşı daha da alevlendirecek bir açıklama geldi. Uzun süredir ABD'de ticaret kısıtlamaları ile karşı karşıya kalan şirket sonunda resti çekti.



Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve kısıtlamalardan korkulandan az etkilendiklerini açıkladı.



Çinli teknoloji şirketi Huawei Technologies ABD'nin ticari kısıtlamalarından, şirketin başlangıçta korktuğundan daha az etkilendiğini ve ABD yaptırımlarıyla yaşamaya ve çalışmaya "tamamen hazır olduğunu" belirtti.



Washington'un Mayıs ayının ortasından bu yana; dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi olan Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklemesinden bu yana, Huawei'nin 100 milyar dolarlık işleri sert şekilde etkilendi.



Huawei'nin özellikle Google ve Apple gibi teknoloji şirketleri ile olan işbirlikleri sekteye uğruyor. Android alternatifi işletim sistemi HongmenOS'u da bu alandaki etkilerini azaltma çabası olarak değerlendirmiştik.



Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei yasağın etkisi konusundaki Haziran ayındaki ilk değerlendirmesinde, ABD ticaret kısıtlamalarının bu yıl 30 milyar dolar geliri olumsuz etkileyeceğini söylemişti.



Huawei'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Eric Xu, Shenzhen'deki merkezde yeni yapay zeka çiplerini tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında,



"Görünüşe göre biraz daha az olacak gibi görünüyor. Ancak Mart ayındaki bilançomuza kadar beklemelisiniz" dedi.



Washington bu hafta Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti; 90 gün uzatacağını ancak Huawei'nin 46'dan fazla iştirakini ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklediğini belirtmişti.



Bu arada son dakika gelişmesi olarak; Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününe tarife getiriyor.



Çin misilleme olarak 75 milyar dolarlık ABD ürününe tarife uygulayacak.

Çin yetkili kurumlarından yapılan açıklamaya göre tarifeler; 1 Eylül ve 15 Aralık olmak üzere 2 kademede uygulanacak.

Çin 1 Eylül'den geçerli olmak üzere ABD'den soya fasülyesine yüzde 5 ilave tarife uygularken, 15 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ABD otomobillerine yüzde 25 tarife uygulayacak.

Kaynak: Teknotalk.com