Huawei, Samsung'u Geçti!
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Huawei, Samsung'u Geçti!

Amerika yasağından sonra Huawei'nin küresel akıllı telefon sevkiyatı düşmüş olabilir ancak Nisan ayında sürpriz bir başarıya imza attı.

Huawei, Samsung'u Geçti!
15.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:54

Amerika yasağından sonra Huawei'nin küresel akıllı telefon sevkiyatı düşmüş olabilir ancak Nisan ayında sürpriz bir başarıya imza attı. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'e göre Huawei, Nisan ayında ilk kez Samsung'u geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üretici oldu.

Yüzde 19 Pazar Payı

Huawei, hala süren ABD yasağına rağmen büyük bir başarı elde etti. Counterpoint Research Başkan Yardımcısı Neil Shah, Huawei'nin kısa sürede yüzde 19 pazar payına ulaşıp dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticisi olduğunu doğruladı. Güney Koreli büyük şirket, aynı dönemde yüzde 17 pazar payına sahipti.

Sokağa Çıkma Yasağı Etkiledi!

Huawei'nin başarısı, Amerika hükümeti tarafından yasağın getirilmesinden bu yana şirketin ürünlerini tercih eden vatansever Çinli tüketicilere atfedilebilir. Şirket, Çin'de olağanüstü iyi gidiyor. Öte yandan pandemi nedeniyle Nisan ayında sokağa çıkma yasağı Samsung'un Hindistan, ABD, Latin Amerika ve Avrupa gibi pazarlardaki satışlarını ciddi şekilde etkiledi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı ülkelerde akıllı telefonlara talep hiç olmadı. Ancak Çin ekonomisi Mart 2020'ye kadar toparlanmaya başladı; bu da Huawei'nin en önemli akıllı telefon pazarında işlerin yeniden açılacağı anlamına geliyor.

Huawei kendi ülkesinde başarılı olması, diğer bölgelerdeki pazar payının yüksek oranda azalmasının nedeni; yeni tanıtımların ve Google Mobil Servisleri'nin eksikliği. Öte yandan Huawei'nin bu başarısı ne kadar sürecek, Samsung sevkiyatlarında toparlanacak mı ilerleyen aylarda göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

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