Huawei Petal Search'te iyileştirmeler sürüyor

Petal Search, yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılarını kendi yakınlarında yer alan hizmetlerle buluşturuyor.

Petal Search, yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılarını kendi yakınlarında yer alan hizmetlerle buluşturuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2020'nin yaz aylarında kullanıma sunulan Huawei mobil arama motoru Petal Search, 2021'de de kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için kendini geliştirmeye devam ediyor.

Petal Search "Yakınlarda" özelliği ile kullanıcılar yakınlarındaki kafe, otel, restoran, alışveriş ve etkinlik gibi birçok noktayı arayıp onlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Bu özellikle kullanıcılar, yakın oldukları yerleri ve etraflarında neler olduğunu görebilecekler.

Buna ek olarak, etrafta bulunan kafe, restoran, spor salonu, giyim mağazası ve buna benzer birçok yerel işletme yine kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor olacak.

Söz konusu özellik, kullanıcılara faydalı olabilecek önerileri görmelerini ve ihtiyaç duydukları yerlere kolayca ulaşabilmelerini de sağlayacak.

Geliştirmeler devam ediyor

Verilen bilgiye göre, Huawei Petal Search, çok sıkı gizlilik, güvenlik, kişisel mahremiyet ve telif hakkı koruma standartlarına odaklanılarak geliştirildi.

Huawei Petal Search, verilerin işlenmesinde daha fazla güvenilirlik sağlayan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygunluğunu gösteren Avrupa Gizlilik Mührü sertifikasına sahip bulunuyor.

Huawei, Petal Search'ü ve özelliklerini geliştirmeye devam ederek mükemmel arama deneyimini kullanıcıları için daha da mükemmel hale getirmeye çalışıyor.

Huawei'nin geliştirme yol haritasında daha çok kategorinin açılmasını sağlayacak dikey arama var.

Böylece Petal Search, finans, müzik ve ses tanıma yanında görsel aramalarda da iyileştirmeler sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu