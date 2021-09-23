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Huawei Petal Search, sonbahar için özel alan tasarladı

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Huawei Petal Search, sonbahar için özel alan tasarladı

Global olarak 170'ten fazla ülkede 50'yi aşkın dil seçeneği ile aktif bir şekilde kullanılan ve alışılmışın dışında bir arama deneyimi sunan Huawei Petal Search, sonbahar için özel olarak tasarladığı alan ile yeni mevsimi kullanıcılarıyla beraber karşılıyor.

Global olarak 170'ten fazla ülkede 50'yi aşkın dil seçeneği ile aktif bir şekilde kullanılan ve alışılmışın dışında bir arama deneyimi sunan Huawei Petal Search, sonbahar için özel olarak tasarladığı alan ile yeni mevsimi kullanıcılarıyla beraber karşılıyor.

Huawei açıklamasına göre Petal Search, sahip olduğu her kategorideki özgün içerikleri ile kullanıcıların günlük hayatlarında ihtiyaçları olabilecek fonksiyonları sunarak kolaylık sağlıyor ve Türkiye'deki kullanıcıları için hazırladığı sonbahar mevsimine yönelik özel alan tasarımlarıyla da mevsim geçişi için onlara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Petal Search içerisinde hazırlanan bu özel alandan kullanıcılar, sonbahar ihtiyaçlarını karşılayabileceği özel alışveriş alanına, ilham verecek görsellere, sonbahar ekinoksu hakkında bilgilere, mevsime özel videolara kolaylıkla ulaşabiliyor.

Verilen bilgiye göre, gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına güvenli bir arama deneyimi sunuyor.

GDPR uyumluluğu konusunda ePrivacy Seal tarafından onaylı arama motoru, kullanıcıları için en yüksek veri gizliliği ve güvenliği standartlarını hedefliyor.

Buna ek olarak, daha güvenli bir arama deneyimi için kullanıcı verileri, kullanıcıların kendi bölgesinde saklanıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin önemi büyük

Petal Search'ü rakiplerinden ayıran en yenilikçi özelliği ise tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri üzerinde geliştirilmiş olması olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra, Petal Search yerelleştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor.

Projenin oldukça önemli bir kısmının Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendisler tarafından geliştirilip ekosisteme kazandırıldığını söylemek mümkün.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde, Türk mühendislerin katkısıyla özel olarak geliştirilerek kullanıcı hayatını kolaylaştırmayı ve iş birliği gerçekleştirdiği firmaların hedefleri doğrultusunda büyümesine destek olmayı amaçlayan Petal Search, ARGE Merkezi güvencesini arkasına alarak kullanıcılarıyla ve iş ortaklarıyla beraber arama deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca Petal Search, kullanım açısından sadece Huawei cihazlar ile sınırlı olmamakla birlikte diğer mobil Android cihazlarda ve gerçekleştirdiği en son güncellemeyle birlikte IOS cihazlarda da kullanılabilir durumda.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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