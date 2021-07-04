Huawei P50 Serisi 66W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak!
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Huawei P50 Serisi 66W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak!

Huawei P50 Serisi 66W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak!
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Huawei P50 serisi cihazların, 29 Temmuz'da yapılacak lansman ile piyasada yerini alacak. Üç seri halinde gelecek cihazın, 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı 3C sertifikası ile ortaya çıktı.

Huawei amiral gemisi cihaz serisinden vaz geçmiyor. Şirket, P50 serisi cihazlarını 29 Temmuz'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Seri üç model halinde gelecek bunlar; Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pro+ olacak. Tabi bu cihaz'da ABD amborgosundan nasibini alacak.

Ne yazık ki, tüm modeller yalnızca 4G bağlantısını destekleyecektir. ABD yasaklarından dolayı, Çinli teknoloji devinin sadece Qualcomm'un 4G işlemcisini kullanmasına izin veriliyor. Bu nedenle son zamanlarda ABD işlemci üreticisinin mevcut amiral gemisi Snapdragon 888'in 4G özellikli varyantı üzerinde çalıştığına dair çeşitli söylentiler ortada geziyor. Huawei büyük ihtimalle 4G piyasasının aktif olduğu ülkelerde P50 adlı cihazını ön plana çıkarmaya çalışacaktır.

Huawei P50 Serisinin Farklı Sertifikaları Ortaya Çıktı

Lansman tarihi yaklaştıkça Huawei P50 serisi hakkında birçok şöylenti ortada çıkmaya devam ediyor.

Son zamanlarda, Çin 3C Sertifikasyon otoritesinin web sitesinde Huawei JAD-AL50 numaralı gizemli bir model ortaya çıktı. ve orada tespit edildiğinde herkes bu cihazın Huawei P50 olabileceğini düşündü.

Bundan önce, JAD-AL50, TENAA web sitesine sızdırıldı. O zaman bu model numarasının arkasındaki telefonun HarmonyOS üzerinde çalışacağı da biliniyordu. JAD-AL50'nin Huawei P50 olduğunu düşünmemizin bir başka nedenide, P50 serisini resmi olarak HarmonyOS işletim sistemi ile birlikte gelecek olmasıdır.

Huawei, ABD hükümeti tarafından yasaklanmış birçok ABD teknolojisini kullanamasa da, Huawei P50 serisinin 5G varyantına sahip olacağıda söyleniyor. Huawei P50 Pro veya Huawei P50 Pro+'nın Kirin 9000 yongasını kullanacağı bildirildi.

Ancak 5G versiyonu Qualcomm işlemci ile değilde Kirin işlemci teknolojisi ile gelecek. Dolayısıyla en azından bir Huawei P50 cihaz 5G'yi destekleyecek.

Huawei P50 Özellikleri

Diğer özelliklere gelince, Huawei P50, Honor 50'ninkine çok benzer bir tasarım benimseyecek. Özellikle bu serideki telefonlar, büyük bir çift dairesel kamera kurulumuna sahip olacak. Alt daire muhtemelen bir periskop telefoto kameraya ev sahipliği yapacak. Üst kısım üç kamera taşıyacak. Şu anda kesin bir şey bilinmese de önceki haberlere göre bunlardan biri 1 inçlik bir Sony IMX800 CMOS olacak. Ancak bu yalnızca P50 Pro ve P50 Pro+'ya gelecek.

Son olarak, 3C sertifika web sitesi 66W hızlı şarj gösteriyor. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz Huawei P50 ise 66W şarjı destekleyecektir.

Kaynak: Tekmoloji

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