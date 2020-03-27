Huawei P40 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini düzenlediği canlı yayın ile tanıttı. Huawei P40 hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı.

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini düzenlediği canlı yayın ile tanıttı. Huawei P40 hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Huawei P40'ın özelliklerine yakından bakalım.

Huawei P40 Özellikleri

6.1 inç FHD+ çözünürlük sunan OLED ekrana sahip olan Huawei P40, Kirin 990 yonga setinden güç almakta. Dünyanın ilk 5G teknolojisini destekleyen yonga seti olan Kirin 990, Kirin 980 yonga setine göre güç verimliliğini artırmak için 7nm FinFet UEV işlemi ile üretilmekte. CPU, iki büyük (yüksek performanslı) Cortex A76 çekirdeği, iki orta performanslı A76 çekirdeği ve dört düşük kapasiteli güç A55 çekirdeği üzerinde barındırıyor.

Huawei P40 grafik tarafındaki gücünü Mali-G76 MC16 GPU'dan almakta. 8 GB RAM'e sahip olan cihazda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

4.200 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Huawei P40'ın arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 50 MP ana kamera sensörü, 16 MP geniş açı kamera sensörü, 8 MP Telefoto kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında baktığımızda bizleri bir adet 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılıyor. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.

Huawei P40 Fiyatı

Huawei P40'ın fiyatının 799 euro olduğu açıklandı. 799 euro şu anki kur ile yaklaşık olarak 5607 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.