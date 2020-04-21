SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu - Ekonomi
Türkiye, Huawei, Ekonomi

Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

21.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:08
Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P40 serisi, Huawei online mağazada satışa çıktı.

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile siyah, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499 TL ve P40 lite için 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu.

P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabiliyor.

Huawei P40 serisi, yüksek tanımlı sensör ve yonga setleriyle güçlendirildi. Gelişmiş görsel donanıma ve yapay zeka özelliklerine sahip seri, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğiyle sunuluyor.

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın en iyi fotoğraf kamerası seçilen Huawei P40 Pro'nun fotoğrafçılıktaki yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamaya, düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.

Kirin 990 5G işlemciye sahip cihaz, 1/1.28 inç'lik sensör ve 50 megapiksellik kamera donanımıyla sunuluyor.

Serinin diğer modeli Huaewi P40 ise 16 MP ultra geniş açılı kamera ile geniş açılı çekim olanakları sunmasının yanı sıra 2,5 cm makro çekimlere de olanak tanıyor.

Ayrıca, 8 MP telefoto kamera ile de 3x optik yakınlaştırma, 5X hibrid yakınlaştırma ve 30x maksimum yakınlaştırma gerçekleştirerek uzaktan yakalamayı mümkün kılıyor.

Huawei P40'ın Ultra Vision ve Multi-Spectrum özellikleriyle geliştirilmiş ana kamerası, yapay zeka algoritmasından faydalanarak renkleri yüzde 45 daha iyi sağlıyor ve ortamdaki insanların analizini ve segmentasyonunu hassas şekilde yapabiliyor.

Dörtlü arka kamera

Huawei P40 lite ise dörtlü arka kamerasıyla sunuluyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştiriyor.

8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120 derece görüş alanı sunuyor.

Makro lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanıyor.

Modelde yer alan Kirin 810, düşük güç tüketimi sunarak performans ve güç verimliliği sunuyor. Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU hesaplama yeteneğini de bulunduruyor.

Grafik ayrıntılarını üst seviyede işleyen sistem, Huawei'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor.

P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor.

Telefon, sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı Ekonomi
Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı 250 metreye ulaştı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı Ekonomi
Albayrak, Erdoğan'ın dün müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Ekonomi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Shane Larkin Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 17:03:52. #1.14#
title