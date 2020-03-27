Huawei P40 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Huawei, Teknoloji

Huawei P40 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini düzenlediği canlı yayın ile tanıttı. Huawei P40 Pro hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Huawei P40 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini düzenlediği canlı yayın ile tanıttı. Huawei P40 Pro hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Huawei P40 Pro'nun özelliklerine yakından bakalım.

Huawei P40 Pro Özellikeri

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen P40 Pro resmi olarak tanıtıldı. 6.58 inç FHD+ ekrana sahip olan P40 Pro, gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden almakta. 8 GB RAM'e sahip olan Huawei P40 Pro, 128 GB dahili depolama alanı ile gelmekte. Bu depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera sensörü, 40 MP geniş açı kamera sensörü,12 MP Telefoto kamera sensörü ve ToF sensörü olmak üzere 4 adet kamera sensörü yer almakta. Cihaz 4K video kaydı yapabilmekte.

Huawei P40 Pro'nun ön tarafında 32 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunuyor. 3.800 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonUSB Type-C portu üzerinden şarj olmakta. Android 10 işletim sistemine sahip EMUI 10.1 ile kutudan çıkan cihazda Google servisleri bulunmuyor.

Huawei P40 Pro Fiyatı

Huawei P40 Pro'nun fiyatının 999 euro olduğu açıklandı. 999 euro şu anki kur ile yaklaşık 7.000 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.

Kaynak: Tamindir

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