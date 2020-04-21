Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar
Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu.
Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu. Serinin tepe modeli olan Huawei P40 Pro Plus 5G Türkiye fiyatı belirsizliğini koruyor.
Huawei P40 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!
Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro ve P40 Pro+ 5G) Mart ayında tanıtılmış, Türkiye fiyatları açıklanmamıştı. Geçtiğimiz haftalarda serinin giriş modeli Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı açıklandı. Huawei P40 ve P40 Pro fiyatı ne olacak? sorusu nihayet yanıt buldu. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro, Huawei online mağazada satışa sunuldu.
Huawei P40 Pro Fiyatı
8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Huawei P40 Pro'nun fiyatı 11.999 TL. P40 Pro, Gümüş Orman, Siyah ve Buz Beyazı renk seçenekleri ile satışta.
Huawei P40 Fiyatı
8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan Huawei P40'ın fiyatı 8.499 TL. Düz P40 da aynı renk seçenekleriyle geliyor.
Huawei P40 Lite Fiyatı
Tutku Yeşili, Gece Yarısı Siyahı ve Sakura Pembesi renkleri ile gelen Huawei P40 Lite'ın fiyatı 3199 TL. Huawei P40 Pro ve P40 satın alanlara 1TL farkla Huawei FreeBuds 3 kulaklık, P40 Lite satın alanlara da 1TL farkla Huawei FreeLace kulaklık veriliyor.
Huawei P40 Özellikleri
Ekran: 6.1 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi
Boyutlar: 148.9 x 71.06 x 8.5 mm
Ağırlık: 175 gr
Yazılım: Android 10, EMUI 10.1
Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 16MP (ultra geniş), 8MP (telefoto, 3x optik zoom ve renk sıcaklık sensörü)
Ön Kamera: 32MP
İşlemci: Kirin 990 5G
Depolama: 128GB
Bellek: 8GB
Pil: 3800 mAh (22.5W hızlı şarj)
Kulaklık Girişi: Yok
Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman
Huawei P40 Pro Özellikleri
Ekran: 6.58 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi
Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 8.95 mm
Ağırlık: 209 gr
Yazılım: Android 10, EMUI 10.1
Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 40MP (ultra geniş), 12MP (5x optik telefoto), 3D ToF kamera ve renk sıcaklık sensörü
Ön Kamera: 32MP ve derinlik sensörü
İşlemci: Kirin 990 5G
Depolama: 128GB/ 256GB
Bellek: 8GB
Pil: 4200 mAh (40W hızlı şarj)
Kulaklık Girişi: Yok
Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman
Huawei P40 Lite Özellikleri
Ekran: 6.4 inç Punch FullView LCD, 2310 x 1080 piksel, 398 ppi
Boyutlar: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm
Ağırlık: 183 gr
Yazılım: Android 10, EMUI 10.0.1
Arka Kamera: 48MP (geniş açılı lens), 8MP (ultra geniş açılı lens), 2MP (makro lens), 2MP (bokeh lens)
Ön Kamera: 16MP
İşlemci: Kirin 810
Depolama: 128GB
Bellek: 6GB
Pil: 4200 mAh
Kulaklık Girişi: Yok
Renk: Sakura Pembesi, Gece Yarısı Siyahı, Su Yeşili