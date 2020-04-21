Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar - Haber
Türkiye, Huawei, Teknoloji

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar

Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu.

21.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:53
Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar

Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu. Serinin tepe modeli olan Huawei P40 Pro Plus 5G Türkiye fiyatı belirsizliğini koruyor.

Huawei P40 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro ve P40 Pro+ 5G) Mart ayında tanıtılmış, Türkiye fiyatları açıklanmamıştı. Geçtiğimiz haftalarda serinin giriş modeli Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı açıklandı. Huawei P40 ve P40 Pro fiyatı ne olacak? sorusu nihayet yanıt buldu. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro, Huawei online mağazada satışa sunuldu.

Huawei P40 Pro Fiyatı

8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Huawei P40 Pro'nun fiyatı 11.999 TL. P40 Pro, Gümüş Orman, Siyah ve Buz Beyazı renk seçenekleri ile satışta.

Huawei P40 Fiyatı

8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan Huawei P40'ın fiyatı 8.499 TL. Düz P40 da aynı renk seçenekleriyle geliyor.

Huawei P40 Lite Fiyatı

Tutku Yeşili, Gece Yarısı Siyahı ve Sakura Pembesi renkleri ile gelen Huawei P40 Lite'ın fiyatı 3199 TL. Huawei P40 Pro ve P40 satın alanlara 1TL farkla Huawei FreeBuds 3 kulaklık, P40 Lite satın alanlara da 1TL farkla Huawei FreeLace kulaklık veriliyor.

Huawei P40 Özellikleri

Ekran: 6.1 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi

Boyutlar: 148.9 x 71.06 x 8.5 mm

Ağırlık: 175 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.1

Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 16MP (ultra geniş), 8MP (telefoto, 3x optik zoom ve renk sıcaklık sensörü)

Ön Kamera: 32MP

İşlemci: Kirin 990 5G

Depolama: 128GB

Bellek: 8GB

Pil: 3800 mAh (22.5W hızlı şarj)

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman

Huawei P40 Pro Özellikleri

Ekran: 6.58 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi

Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 8.95 mm

Ağırlık: 209 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.1

Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 40MP (ultra geniş), 12MP (5x optik telefoto), 3D ToF kamera ve renk sıcaklık sensörü

Ön Kamera: 32MP ve derinlik sensörü

İşlemci: Kirin 990 5G

Depolama: 128GB/ 256GB

Bellek: 8GB

Pil: 4200 mAh (40W hızlı şarj)

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman

Huawei P40 Lite Özellikleri

Ekran: 6.4 inç Punch FullView LCD, 2310 x 1080 piksel, 398 ppi

Boyutlar: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm

Ağırlık: 183 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.0.1

Arka Kamera: 48MP (geniş açılı lens), 8MP (ultra geniş açılı lens), 2MP (makro lens), 2MP (bokeh lens)

Ön Kamera: 16MP

İşlemci: Kirin 810

Depolama: 128GB

Bellek: 6GB

Pil: 4200 mAh

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Sakura Pembesi, Gece Yarısı Siyahı, Su Yeşili

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı Haber
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Tarlada çalışan adam, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi Haber
Tarlada çalışan adam, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Harun Tan Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Shane Larkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:39:37. #1.15#
title