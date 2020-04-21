Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatlar Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu.

Huawei P40 serisi Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P40, P40 Lite ve P40 Pro fiyatı serinin Huawei Online Store'da satışa sunulmasıyla belli oldu. Serinin tepe modeli olan Huawei P40 Pro Plus 5G Türkiye fiyatı belirsizliğini koruyor.

Huawei P40 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro ve P40 Pro+ 5G) Mart ayında tanıtılmış, Türkiye fiyatları açıklanmamıştı. Geçtiğimiz haftalarda serinin giriş modeli Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı açıklandı. Huawei P40 ve P40 Pro fiyatı ne olacak? sorusu nihayet yanıt buldu. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro, Huawei online mağazada satışa sunuldu.

Huawei P40 Pro Fiyatı

8GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan Huawei P40 Pro'nun fiyatı 11.999 TL. P40 Pro, Gümüş Orman, Siyah ve Buz Beyazı renk seçenekleri ile satışta.

Huawei P40 Fiyatı

8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunan Huawei P40'ın fiyatı 8.499 TL. Düz P40 da aynı renk seçenekleriyle geliyor.

Huawei P40 Lite Fiyatı

Tutku Yeşili, Gece Yarısı Siyahı ve Sakura Pembesi renkleri ile gelen Huawei P40 Lite'ın fiyatı 3199 TL. Huawei P40 Pro ve P40 satın alanlara 1TL farkla Huawei FreeBuds 3 kulaklık, P40 Lite satın alanlara da 1TL farkla Huawei FreeLace kulaklık veriliyor.

Huawei P40 Özellikleri

Ekran: 6.1 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi

Boyutlar: 148.9 x 71.06 x 8.5 mm

Ağırlık: 175 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.1

Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 16MP (ultra geniş), 8MP (telefoto, 3x optik zoom ve renk sıcaklık sensörü)

Ön Kamera: 32MP

İşlemci: Kirin 990 5G

Depolama: 128GB

Bellek: 8GB

Pil: 3800 mAh (22.5W hızlı şarj)

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman

Huawei P40 Pro Özellikleri

Ekran: 6.58 inç Flex OLED, 2640 x 1200 piksel, 441 ppi

Boyutlar: 158.2 x 72.6 x 8.95 mm

Ağırlık: 209 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.1

Arka Kamera: 50MP (ultra vision geniş), 40MP (ultra geniş), 12MP (5x optik telefoto), 3D ToF kamera ve renk sıcaklık sensörü

Ön Kamera: 32MP ve derinlik sensörü

İşlemci: Kirin 990 5G

Depolama: 128GB/ 256GB

Bellek: 8GB

Pil: 4200 mAh (40W hızlı şarj)

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Buz Beyazı, Siyah, Gümüş Orman

Huawei P40 Lite Özellikleri

Ekran: 6.4 inç Punch FullView LCD, 2310 x 1080 piksel, 398 ppi

Boyutlar: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm

Ağırlık: 183 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.0.1

Arka Kamera: 48MP (geniş açılı lens), 8MP (ultra geniş açılı lens), 2MP (makro lens), 2MP (bokeh lens)

Ön Kamera: 16MP

İşlemci: Kirin 810

Depolama: 128GB

Bellek: 6GB

Pil: 4200 mAh

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Sakura Pembesi, Gece Yarısı Siyahı, Su Yeşili