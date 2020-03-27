Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ modelleri: Özellikler, fiyat, satış tarihi ve bilmeniz gereken her şey
Huawei 2020 akıllı telefon piyasasına bir değil tam üç amiral gemisi telefon sokmaya hazırlanıyor. Huawei P serisi bu cihazların modelleri P40, P40 Pro ve P40 Pro+ olarak isimlendirild
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Huawei 2020 akıllı telefon piyasasına bir değil tam üç amiral gemisi telefon sokmaya hazırlanıyor.
HUawei P serisi bu cihazların modelleri P40, P40 Pro ve P40 Pro+ olarak isimlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com