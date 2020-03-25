Huawei P40 - P40 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı
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Huawei P40 - P40 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Huawei P40 serisi tanıtımı 26 Mart'ta TSİ 16.00'da başlayacak etkinlikte olacak. P40, P40 Pro ve P40 Premium Edition (PE) tanıtılacak. Tepe model P40 Premium'un ardından P40 ve P40 Pro'nun özellikleri tamamıyla sızdırıldı.

25.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:34
Huawei P40 - P40 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Huawei P40 serisi tanıtımı 26 Mart'ta TSİ 16.00'da başlayacak etkinlikte olacak. P40, P40 Pro ve P40 Premium Edition (PE) tanıtılacak. Tepe model P40 Premium'un ardından P40 ve P40 Pro'nun özellikleri tamamıyla sızdırıldı.

Huawei, yarın P40 amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Huawei P40 ve P40 Pro telefonların yanı sıra Huawei Watch GT 2e gibi başka ürünler de görebiliriz. Lansman öncesinde P40 ve P40 Pro akıllı telefonun özellikleri ve fiyatları sızdırıldı.

Huawei P40 Pro Özellikleri

Huawei P40 Pro, 6.58 inç full HD+ (1080 x 2640) çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek. Ekranda, 32 megapiksel selfie kamera, derinlik sensörü ve üç boyutlu yüz kilidi açma sensörünü barındıran hap şeklinde çentik bulunacak. Telefonun arka tarafında esas olarak fotoğraf çekmek için f/1.9 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 50 megapiksel UltraVision kamera bulunacak. Sekiz Faz Algılama ve piksel düzeltme teknolojisini destekleyecek. Yapay Zeka 1.7 saniyelik bir sürede fotoğraf çekmek için devreye girecek ve otomatik olarak en iyi çekimi seçecek. Esas olarak video kaydetmek için 40 megapiksel ikinci bir lens olacak. Kamera kurulumundaki bir sonraki lens, 50x hibrit zoom destekleyen 12 megapiksel SuperSensing telefoto kamera. Kamera sisteminde bir makro kamera ve derinlik sensörü bulunacak. Kamera kurulumundaki ilk iki lens RYYB sensörleri. Telefonun ön ve arka kameraları 4K videolar çekebilecek. 51200 ISO duyarlılığı ile P40 Pro, zayıf aydınlatma koşullarında harika performans sergileyecek gibi görünüyor.

Huawei P40 Pro Fiyatı

Huawei P40 Pro'nun işlemcisi grafen destekli soğutma özelliğine sahip olacak. 40W SuperCharge'ı destekleyen 4200 mAh bataryadan güç alacak. IP68 dereceli su ve toza dayanıklı kasa ile gelecek telefon, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı sunacak. P40 Pro fiyatı 999 Euro'dan başlayacak. Telefonun gümüş, altın, beyaz ve siyah renk seçenekleri olacak.

Huawei P40 Özellikleri

Huawei P40, 6.1 inç 1080+ çözünürlüğe çıkabilen 60Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek. 3D sensöre sahip olmayacak ama P40 Pro'nun iki ön kamerasını alacak. Telefonun arka kamera sisteminde OIS'li 50 megapiksel UltraVision lens, OIS'li 8 megapiksel telefoto lens ve 16 megapiksel ultra geniş sensör bulunacak.

Huawei P40 Fiyatı

22.5W SuperCharge destekleyen 3800 mAh bataryadan güç alacak telefonun kasası IP68 dereceli olmayacak, dahili soğutma sistemi de bulunmayacak. P40, Avrupa'da 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile gelecek ve fiyatı 799 Euro'dan başlayacak. Pro modeliyle aynı renk çeşitlerine sahip olacak.

Huawei P40 serisi Android 10 ve Huawei AppGallery ile gelecek. Google Mobil Servisleri (GMS) önyüklü olmayacak. P40 ve P40 Pro, NanoMemory 2 adında yeni bir bellek standardına sahip olacak. Her iki telefonda da ekran içi parmak izi tarayıcı (okuyucu) olacak.

Fotoğrafınızı konuşturmanıza 1 gün kaldı! Yarın canlı yayınımıza katılmak için saat 16: 00'da linke tıklamayı unutmayın. https://t.co/0X4mTdo7AX#HUAWEIP40 #FotoğrafınıKonuştur pic.twitter.com/YRvoYVkAwb

— Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) March 25, 2020

Kaynak: Tamindir

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