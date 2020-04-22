Huawei P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı
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Huawei P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei P40 serisinde en uygun fiyatlı model olan P40 Lite, Türkiye pazarında yerini aldı. Yenilikçi dörtlü arka kamera, yüksek pil kapasitesi, güçlü Kirin 810 işlemcisi ile Huawei P40 Lite, üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin beğesini sunuldu.

22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
Huawei P40 Lite Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei P40 serisinde en uygun fiyatlı model olan P40 Lite, Türkiye pazarında yerini aldı. Yenilikçi dörtlü arka kamera, yüksek pil kapasitesi, güçlü Kirin 810 işlemcisi ile Huawei P40 Lite, üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilerin beğesini sunuldu. Huawei P40 Lite satın almayı düşünenler için, özellikler ve fiyat detayı haberimizde.

Huawei P40 Lite Fiyatı

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renkleri olan Huawei P40 Lite, Türkiye'de 3199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Huawei Online Mağaza üzerinden P40 Lite alanlara 1 TL farklla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Huawei P40 Lite Teknik Özellikleri

Serinin uygun fiyatlı modeli P40 Lite, çarpıcı ve trend belirleyici bir tasarıma sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Fotoğraf ve eğlence özellikleri göze çarpan akıllı telefon, en yeni teknolojiyi mükemmel bir kullanıcı deneyimiyle birleştiriyor. Çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekleyen 48 megapiksel ana kamera, hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen fotoğrafları birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 120 derece görüş alanı sunan 8 megapiksel ultra geniş açı lens, 4 cm mesafede objelere dahi odaklanabilen makro lens ve yapay zeka destekli bokeh lens fotoğraflarınıza çok yönlü bir profesyonellik katıyor. Ön kamera, tüm aydınlatma koşularında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarından faydalanan kamera, kullanıcıların en az çabayla muhteşem selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğrafın konusunu hem de arka planı optimize ediyor.

Huawei P40 Lite, çentiksiz 6.4 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen ve geniş renk gamını destekleyen Punch FullView ekran ile geliyor. TÜV Rheinland sertifikalı 40W Huawei SuperCharge destekleyen yüksek kapasiteli 4200 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun pili 30 dakikada %70 oranında şarj olabiliyor. 7nm üretim sürecinden geçen Kirin 810 işlemciden (8nm işlemcilere kıyasla %50 daha yüksek transistör yoğunluğu ve %20 daha düşük güç tüketimi) güç alan akıllı telefon, kullanıcılara en iyi oyun deneyimini sunuyor.

Huawei P40 Lite Özellikleri

Ekran: 6.4 inç Punch FullView LCD, 2310 x 1080 piksel, 398 ppi

Boyutlar: 159.2 x 76.3 x 8.7 mm

Ağırlık: 183 gr

Yazılım: Android 10, EMUI 10.0.1

Arka Kamera: 48MP (geniş açılı lens), 8MP (ultra geniş açılı lens), 2MP (makro lens), 2MP (bokeh lens)

Ön Kamera: 16MP

İşlemci: Kirin 810

Depolama: 128GB

Bellek: 6GB

Pil: 4200 mAh

Kulaklık Girişi: Yok

Renk: Sakura Pembesi, Gece Yarısı Siyahı, Su Yeşili

Kaynak: Tamindir

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