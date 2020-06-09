Huawei P40 lite, kampanyalı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da Huawei'nin "oyun canavarı telefonu" P40 lite, 30 Haziran'a kadar kampanyalı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da tüketicilere sunuluyor.

Huawei'nin "oyun canavarı telefonu" P40 lite, 30 Haziran'a kadar kampanyalı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da tüketicilere sunuluyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P40 lite'ın sektör lideri Kirin 810 işlemcisi, 7 nanometre teknolojisiyle, 10 ve 11 nanometre işlemci teknolojilerine göre daha az güç harcayarak daha az ısınma sağlıyor. Tümleşik Mali G52 GPU'su ise her türlü oyunun en yüksek grafik isteklerini karşılayabilecek düzeyde.

Söz konusu model, 30 dakika ve üzerinde süren mobil oyunlarda stabil FPS sağlayarak kullanıcının oyunda takılma veya gecikme yaşamasını önlüyor. Yapay zekayla desteklenen sistem kaynağı yönetimi için gerekli olan CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı olarak ayarlıyor ve böylece akıcı bir oyun deneyimi yaratıyor. 6 GB RAM ile desteklenen P40 lite, Kirin 810 işlemcisinin tüm gücünü ortaya koymasını sağlıyor.

Huawei'nin özel geliştirdiği ve P40 lite ile birlikte 3.0 versiyonuna erişen GPU Turbo teknolojisi, yazılım ve donanım sinerjisinde şimdiye kadar görülmemiş optimizasyonlar sağlayarak oyun performansını, pil tüketimini ve sıcaklık oluşmasını kontrol altında tutuyor.

İçeriğe göre optimize edilen ekran

Huawei Punch FullView Display, Huawei'nin geliştirdiği inovatif ve son teknoloji bir ekran. 6.4 inç boyutundaki FHD+ çözünürlükteki ve geniş renk gamutuna sahip ekran, P40 lite'ın yüzeyinin yüzde 90,6'sını kapsıyor.

Farklı senaryolar altında ekranın renk skalası en optimum renk karşıtlığını yakalamak için görüntüye adapte olacak şekilde değiştiriliyor. İster normal ister karanlık modda olsun, ekran her zaman keskin ve temiz bir görüntü sunarak görüntüdeki her detayın ortaya çıkması sağlanıyor.

Her koşulda kesintisiz oyun deneyimi

Oyun arayüzünün sol üst köşesinden tek parmakla kaydırılarak aktive edilen ayarlar menüsünde "rahatsız etmeyin", ekran görüntüsü, ekran kaydı, sohbet kutusu ve hızlandırma seçeneklerinin ayarları bulunabiliyor.

Kullanıcılar, oyunun orijinal arayüzüne bir sohbet kutusu ekleyip boyutlarını ayarlayabiliyor. Böylece kullanıcılar, oynadıkları oyundan hiç çıkmadan arkadaşları veya takipçileri ile yazışabiliyor.

Gün boyunca oyun için yeterli pil kapasitesi

Huawei P40 lite, 4200 mAh kapasitesinde pile ve Huawei'nin 40W SuperCharge teknolojisine sahip. Bu da telefonda kesintisiz olarak saatlerce oyun oynanabildiği anlamına geliyor. Kullanıcı telefonunu bir gece önce şarj etmeyi unutmuş olsa bile telefon yine de kullanıcısını sabah ofise veya okula gidene kadar idare edebilir. Ofise veya okula giden kullanıcı, sadece yarım saat içerisinde SuperCharge özelliği ile yüzde 70 pil kapasitesine kavuşabiliyor.

Söz konusu model, gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi renk seçenekleri ile 30 Haziran'a kadar sürecek kampanya dahilinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 3 bin 499 lira ile Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor.

Kaynak: AA