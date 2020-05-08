Huawei P40 lite E ile performans eşliğinde detaylı fotoğraflar

Huawei P40 Serisi'nin bir parçası olan P40 lite E; tasarımı, geniş ekranı, bataryası, kamera özellikleri, depolama alanı ve fiyatı ile öne çıkıyor.

Huawei P40 Serisi'nin bir parçası olan P40 lite E; tasarımı, geniş ekranı, bataryası, kamera özellikleri, depolama alanı ve fiyatı ile öne çıkıyor.

Huawei açıklamasına göre, şirket, P40 Serisi ile her segmentten kullanım ihtiyaçlarını farklı ürünlerle karşılamaya devam ediyor.

Huawei P40 lite E; güçlü kamera özellikleri, uzun pil ömrü, yapay zeka destekli işlevleri ve zengin bir akıllı telefon deneyimi için tamamen hazır.

Nano doku teknolojisiyle tasarlanan cihaz, 2,5D efekti yaratan ışık kırılmalarını yansıtan gövdesiyle, tasarıma önem veren kullanıcılar bir seçenek oluşturuyor.

Yapay zeka etkin şekilde kullanılıyor

Huawei P40 lite E'nini 48 MP yapay zeka destekli 3'lü kamera sistemi ile hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekilebiliyor.

Yapay zeka stabilizasyon teknolojisi ve 6 saniyelik uzun pozlama süresini birleştiren Huawei P40 lite E, bu sayede gece fotoğraflarında tripod kullanmaksızın detaylı sonuçlara imkan sağlıyor.

Cihazın 48 MP ana kamera, 8 MP Ultra Geniş Açı kamerası ve 2 MP derinlik kamerası, ince ayrıntıları yakalamayı sağlarken, geniş açılarda da detaylı fotoğraflar sunuyor.

Huawei P40 lite E, yapay zeka desteğini de kamerasında etkin bir şekilde kullanıyor.

Akıllı sahne tanıma teknolojisi, 500'den fazla sahneyi ve 21 kategoriyi gerçek zamanlı olarak otomatik tanımlayabiliyor.

Böylelikle kullanıcılar, çektikleri karenin en doğru ışık ve pozlama koşullarıyla vizöre yansımasını sağlıyor.

Cihazın 8 MP yapay zeka destekli selfie kamerası, Punch ekranın altında yer alıyor.

Yine yapay zeka ile şekillendirilen AI Portrait Mode desteği de doğal sonuçlar sunmaya yardımcı oluyor.

Huawei P40 lite E ayrıca, donanım algoritmaları ile 480 fps videolara, 1/16 hızında ağır çekim performansına da ulaşıyor.

Geniş ekran, performans odaklı donanım

Huawei P40 lite, 6.39 inç geniş ekranıyla multimedya ihtiyaçlarına yönelik kullanım sunuyor.

Detaylı görseller için tasarlanan Punch FullView Ekran özelliğine sahip Huawei P40 lite E, 1560x720'lik HD + çözünürlüğünü desteklerken, yüzde 90,15 ekran-gövde oranı ile daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

Birçok işlemi aynı anda yapabilmeyi sağlayan 4 GB RAM ve 512 GB'a kadar artırılabilen 64 GB dahili belleğe sahip Huawei P40 lite E, 2.2 GHz üzerinde çalışan 4 Cortex-A73 yonga ve 1.7GHz üzerinde çalışan 4 Cortex-A53 küçük yonga içeren entegre bir işlemciyi barındırıyor.

12nm'lik Kirin 710F tarafından desteklenen cihazla; oyundan müziğe, sosyal medyadan videolara kadar, tüm işlevleri performansla kullanmak mümkün oluyor.

4.000 mAh gücündeki batarya da performansı uzun süre desteklemek için ideal bir donanım olarak öne çıkıyor.

Tam dolumla; 22 saat video izlemek, 111 saat müzik dinlemek veya 20 saat internette gezinmek, herhangi bir ek güç donanımına ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebiliyor.

Huawei P40 lite E, tüm kullanım senaryolarını hızlandıran sistemiyle, optimizasyonlar gerçekleştirerek kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Huawei P40 lite E'nin kilit açma ve birçok güvenlik işlevini bir arada sunan parmak izi sensörü ise cihazın arka bölümünde yer alıyor.

EMUI 9.1 ile gelen Huawei P40 lite E, performans ve sistem hızı geliştirmeleri ile güçlendirildi.

EROFS ile rastgele okuma hızı yüzde 20 daha arttı ve böylece sistem alanında bin fotoğraf ve 500 şarkıya kadar ekstra kişisel depolama alanı sağlandı.

Android işletim sistemine sahip Huawei P40 lite E, Huawei AppGallery'nin uygulamalar dünyasıyla birlikte geliyor.

Hem yerel hem de global uygulamalarla zenginleşen bir kullanım alanı sunan Huawei AppGallery, 18 farklı kategoride, seçilmiş ve güvenli uygulamalarla akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Gece Yarısı Siyahı ve Şafak Mavisi renk seçenekleri bulunan Huawei P40 lite E, https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p40-lite-e adresi üzerinden tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 2 bin 499 TL ile sunuluyor.

Kaynak: AA