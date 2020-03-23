Huawei P40 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı, İşte P40 Kamera Performansı
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Huawei P40 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı, İşte P40 Kamera Performansı

Huawei P40 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Huawei'den üç telefon göreceğiz; P40, P40 Pro ve P40 PE (Premium Edition).

23.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:34
Huawei P40 ile Çekilen Fotoğraflar Paylaşıldı, İşte P40 Kamera Performansı

Huawei P40 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Huawei'den üç telefon göreceğiz; P40, P40 Pro ve P40 PE (Premium Edition). Çinli üreticinin beklenen akıllı telefonun kamera özelliklerine ilişkin sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Huawei P40 kamera performansını gözler önüne seren kamera örnekleri paylaşıldı. İşte Huawei P40 ile çekilen fotoğraflar

26 Mart'ta online düzenlenecek etkinlikte Huawei'nin yeni P40 serisini göreceğiz. P40 tasarımı ve serinin en üst modeli P40 Premium Edition'ın özellikleri tamamıyla sızdırıldı. Huawei P40 serisi kamerasıyla öne çıkan model olacak ki bunu hepimiz biliyoruz. Peki, P40 kamera performansı nasıl olacak? Weibo üzerinden P40 ile çekildiği söylenen birkaç fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafların P40 Pro ile mi yoksa P40 Premium Edition ile mi çekildiğini bilmiyoruz. Fotoğrafların tümü gün ışığında çekilmiş ve detaylarla birlikte renkler dikkat çekiyor. Köpekli fotoğrafın 10x zoom ile çekildiği, kırpılarak yeniden yüklendiği söyleniyor. Histogramlı bir fotoğraf da mevcut. Ana kamera 4: 3 oranında 12MP çekim yapacağı, 27mm'lik lense sahip olacağı ve 35mm'lik profesyonel lense eşit olacağı söyleniyor. P40 Pro Premium'daki çift telefoto lens üst tarafın yarısını kaplayacak. (Galaxy S20 Ultra modelindeki gibi)

26 Mart Huawei lansmanında P40 serisi hakkında detaylı bilgiyi alacağız. Huawei P40, P40 Pro ve P40 PE özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

Kaynak: Tamindir

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