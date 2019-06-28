Huawei P30 Pro'daki Parçaların Ne Kadarının ABD'den Alındığı Açıklandı

Huawei, ABD'den gelen ticaret yasağının hemen öncesinde yeni amiral gemisi P30 Pro için yeterince parça tedarik etmeyi başarmıştı. Yasakların etkilediği firmaların listesi ise epeyce kabarık oldu.

Nikkei, Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu P30 Pro'yu parçalarına ayırdı. Bütün cihazı sökerek bir Huawei'nin ne kadar "Amerikalı" olduğunu keşfetmeyi amaçlayan Nikkei gazetesi, ilginç sonuçlar elde etti.

Sonuçlara göre parçaların %16,03'lük kısmı ABD'den geliyor. Cihazın toplam parça maliyeti olan 363.83 doların 59,36 doları, ABD menşei şirketlere ödeniyor. Cihazın içindeki DRAM'ın Micron, yarıiletkenlerin Skyworks ve Qorvo, Gorilla Glass camın Corning tarafından üretilmesi dikkat çekiyor.

Huawei'nin yasak sonrası P30 Pro'da kullandığı bileşenleri değiştirip değiştirmediği bilinmiyor. Şirketin böyle bir kararı beklediği ve daha önce bol miktarda parça biriktirdiği bilgisi daha önce de ortaya çıkmıştı. Ayrıca bazı ABD'li üreticiler, yasal boşluklardan yararlanarak Çinli markaya parça satmaya devam ediyor.

Sonuç olarak ABD üretimi parçaların son Huawei amiral gemisindeki parçaların küçük bir kısmını oluşturduğu bir gerçek. Amerikan üretimi parçalar önemli olsalar da Huawei kendi parçalarını geliştirebilir ya da başka tedarikçiler ile işbirliği yapabilir.