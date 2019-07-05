Huawei P20 ve P20 Pro İçin EMUI 9.1 Güncellemesi Yayınlandı

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 20 serisi için EMUI 9.1 kullanıcı arayüz güncellemesini daha önce yayınlamıştı. P serisi cihazlarda da fazlasıyla beklenilen kullanıcı arayüzü bugün itibarıyla P20 ve P20 Pro için de yayınlanmaya başlandı.

Android 9 Pie tabanlı olan kullanıcı arayüzü; kullanıcı dostu tasarımı, GPU Turbo 3.0 desteği, EROFS dosya sistemi, Huawei Vlog, yapay zeka asistanı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üstünde topluyor. Ayrıca güncellemenin Temmuz 2019 güvenlik yamasını da içerisinde barındırdığını belirtmekte fayda var.

Huawei P20 ve P20 Pro'nun EMUI 9.1.0.311 sürümlü güncellemeyi alacağı belirtildi. Huawei Central'ın haberine göre güncelleme önce belirli ülkeler için yayınlanacak. Kademeli olarak yayılacak güncellemenin kısa süre içinde dünyanın her yerine gelmesi bekleniyor.

EMUI güncellemesinin boyutu ülkelere ve modellere göre değişiklik gösterebileceği için net bir boyut paylaşılmadı. Siz de güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme > Güncellemeleri kontrol et yolunu izleyerek EMUI güncellemesinin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.