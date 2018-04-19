Huawei P20 Satışa Çıkar Çıkmaz Yok Sattı



Huawei P20 Pro Satışa Sunuldu, 10 Saniyede 15 Milyon Dolar Kazandırdı.

Huawei P20 ve P20 Pro resmen satışa sunuldu. Huawei P20 Pro özellikleri bizlere neler sunuyor? Huawei P20 fiyatı ne kadar, kaç adet sattı ve özellikleri neler? Huawei Mate RS özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Huawei'nin yeni amiral gemisi P Serisi resmi olarak tanıtıldı ve satışa sunuldu. Birbirinden güzel 3 yeni amiral gemisinin duyurulduğu etkinlikte Huawei P20, Huawei P20 Pro ve Huwaei Mate RS modeliyle dikkatleri üzerine şimdiden çekti bile.

Merakla beklenen bu 3 yeni modelin özellikleri neler? Birlikte Bakalım.

Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı



Huawei P20 Pro tasarım ve teknik özellikleri dikkate aldığımızda en merak edilen model olarak söyleyebiliriz. Kamera yetenekleri ile bu yılın amiral gemileri arasında adından kesinlikle söz ettirecek. Kirin 970 işlemciden güç alıyor ki özellikle AI Yapay Zeka destekli Mobil işlemci Kirin 970 olduğunu belirtmek gerekiyor.

Telefon 6GB RAM kapasitesi, 128 GB depolama alanı ve MicroSD Kart ile 256GB'a kadar çıkarılabilecek bir depolama alanı sunabilecek yapıya sahip.

Huawei P20 Pro tasarım özellikleri



Tasarım tarafında ise ben en çok çentikli ekran olmasına takıldım. Beklendiği gibi iPhone X ile hayatımıza giren çentik modasına Huawei P20 Pro'da uydu. Şık tasarım ve tam ekran kullanma deneyimini sunuyor. P20 Pro 7.8mm kalınlığa sahip olan Huawei P20 Pro, 180 gram ağırlığında.

Renklerine Baktığımızda ise Siyah, Twilight, Pink Gold ve Midnight Blue olmak üzere 4 farklı renk seçenekleri mevcut.

6.1 inçlik ekran 24 Megapiksellik selfi kamerası ve bu alana yerleştirilmiş sensörlerden oluşuyor. Parmak izi okuyucu ekranın alt kısmına yerleştirilmiş. Arka tarafta 3 adet arka kamera bulunuyor ve beklediğimiz üzere 3. kamera diğer çift kameradan ayrı duruyor.

Gelelim Satış Tarafına, Huawei P20 Pro Satışa Sunuldu ve 10 Saniyede Neredeyse Yok Sattı.



Resmi internet sitesinden satışlar başlar başlamaz, 15 milyon dolarlık bir ciro elde edildi.

https://www.teknotalk.com/huawei-p20-pro-satisa-sunuldu-63286/