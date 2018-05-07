Huawei P20 Pro, N11.com'da Satışa Açıldı
Huawei P20 Pro, n11.com'da satışa açıldı.
Huawei P20 Pro, n11.com'da satışa açıldı.
n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilke imza atarak arka tarafında taşıdığı üç kamerasıyla gündeme gelen Huawei P20 Pro, n11.com'da 4 bin 999 TL'den satışa sunuldu.
4000 mAh batarya taşıyan, Android 8.1 Oreo ile açılan P20 Pro, arkasında 40 MP (1.8 diyafram) + 20 MP (1.6 diyafram) + 8 MP (2.4 diyafram) kamera sistemi barındırıyor. Cihazın önünde ise 24 MP kamera bulunuyor. Üç ayrı kamerasıyla lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama olmak üzere 4 farklı otofokusa imkan sağlayan P20 Pro, Kirin 970 ile diğer telefonlardan daha başarılı kareler ortaya çıkarıyor.