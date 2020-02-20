Huawei P smart Pro 48 MP kamerası ile öne çıkıyor

20.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:20

Huawei, P smart Pro'nun otomatik pop-up selfie kamerası ve 6,59 inç Ultra Tam Görüş Ekranı ile tamamen çerçevesiz bir görsel deneyim sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P smart Pro ultra tam görüş ekranı, 48 MP kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkıyor.

Ultra geniş açılı ve yapay zeka destekli 48 megapiksellik üçlü kamera sistemi, Huawei'nin düşük ışık fotoğrafçılığındaki gücünü kullanarak keskin detaylı çok yüksek kalitede fotoğraf çekimine imkan tanıyor. Huawei P smart Pro, bu özellikleri ile ileri seviye bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart Pro, f/1.8 diyafram genişliği ve 6 lensli tasarımı ile fotoğrafların netliğini ve kalitesini geliştiriyor.



8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, fotoğraf ve video çekerken 120 derecelik kadraj alanı sunarak, 78 derece olan standart lenslerin neredeyse iki katı alanı kullanıcının kaydetmesi için sunuyor. 2 megapiksellik derinlik sensörü ise profesyonel bokeh efekti ile özellikle portre çekimlerinin daha canlı olmasını sağlıyor.



Donanımının yanında yapay zeka ile de donatılan P smart Pro'nun yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. Huawei AI algoritmaları ile güçlendirilen Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran çarpıcı gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz, gren veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. Huawei P smart Pro, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre vs. gibi 500'den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor.



Ekran önünde çentik veya delikli tasarımları kullanmayan Huawei P smart Pro, 16 megapiksellik otomatik selfie pop-up kamerası ile de bu yapay zeka özelliklerini kullanabiliyor ve kullanıcısına AI arka ışıklandırma ve AI portre güzelleştirme gibi özellikler ile ideal selfie çekimleri yapabilmesine olanak sağlıyor.

Performans farkıyla öne çıkıyor

Huawei P smart Pro'nun 6,59 inç büyüklüğündeki Ultra Tam Görüş Ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 1500: 1 karşıtlık oranı ile renkleri en keskin şekliyle görüntüleyebilen LCD erkan, ayrıca Göz Konforu Modu ile sağlıklı bir okuma deneyimi sunuyor. Zararlı mavi rengi süzme konusunda P smart Pro'nun ekranı aynı zamanda TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırıldı.



Yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimli Kirin 710F çipiyle donatılan Huawei P smart Pro, önceki Kirin 659 çipli modeller ile karşılaştırıldığında tek çekirdekte yüzde 75, çok çekirdekli işlemlerde de yüzde 68'e varan performans iyileştirmesine sahip. Huawei P smart Pro, 4000mAh kapasiteli pilinin yanında, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor.



Huawei P smart Pro, Kristal Beyazı (Breathing Crystal) ve Siyah renk seçenekleriyle 3.399TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA