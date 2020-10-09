HUAWEI P smart 2021, Huawei Online Mağaza'da ön satışta
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HUAWEI P smart 2021, Huawei Online Mağaza'da ön satışta

09.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:04
HUAWEI P smart 2021, Huawei Online Mağaza'da ön satışta

HUAWEI, P smart Serisi telefonlarının son üyesi olan P smart 2021'i Huawei Online Mağaza'da ön satışa sundu.

HUAWEI, P smart Serisi telefonlarının son üyesi olan P smart 2021'i Huawei Online Mağaza'da ön satışa sundu.

HUAWEİ'den yapılan açıklamaya göre, P smart 2021, tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek, kaliteli stil anlayışını teknoloji inovasyonlarıyla birleştirerek en iyi fiyat performans skalasında sunuyor.

HUAWEI P smart 2021, 6,67 inç ekran boyutunda 2400x1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekran oyun ve video oynatma için sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonun ekranı, göz sağlığını en üst düzeye çıkarmak için TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort modu aracılığıyla etkili mavi ışık filtrelemesi sağlıyor.

Telefonun yan tarafındaki açma düğmesine entegre parmak izi sensörü, kullanıcıların telefonun kilidini daha hızlı ve güvenli bir şekilde açmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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