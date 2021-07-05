Huawei online mağazaya özel FreeBuds ürünlerinde yaz kampanyası başladı

Huawei, yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde çeşitli fırsatlarla tüketicileri Huawei'nin gelişmiş ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Huawei, yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde çeşitli fırsatlarla tüketicileri Huawei'nin gelişmiş ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor.

1 Temmuz-15 Ağustos'ta devam edecek kampanyada Huawei'nin gelişmiş ses ürünlerinden Huawei FreeBuds 4, FreeBuds Pro, FreeBuds 4i, FreeBuds 3 kulaklıkları ile birlikte profesyonel ses çözümlerinden Huawei FreeBuds Studio da indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol