Huawei, online mağazasında MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor
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Huawei, online mağazasında MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor

Huawei, online mağazasında MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Huawei, dizüstü bilgisayar ürünlerini satın alan kullanıcılara istedikleri takdirde uzatılmış 1 yıl daha garanti sunuyor.

Huawei, dizüstü bilgisayar ürünlerini satın alan kullanıcılara istedikleri takdirde uzatılmış 1 yıl daha garanti sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin MateBook dizüstü bilgisayarlarının kullanım süreleri uzadıkça tüketicilerin ihtiyaçları da farklılık gösteriyor.

Satın aldıkları bilgisayarları uzun süreler boyunca sorunsuz ve gerektiğinde Huawei servis garantili ücretsiz onarım fırsatıyla kullanmak isteyen tüketiciler, Huawei online mağaza üzerinden MateBook Serisi dizüstü bilgisayar satın alımı yaparken uzatılmış garanti seçeneği ile 3 yıllık tam garanti kapsamına kavuşabilecek.

799 TL'den başlayan fiyatlarla uzatılmış garanti hakkı, ana cihaz ile birlikte anakart, CPU, bellek, monitör, sabit disk, klavye, güç adaptörü ve dahili pili de kapsıyor.

Uzatılmış garanti seçeneği, Huawei online mağaza üzerinden satın alınacak MateBook 13, MateBook 14, MateBook D14, MateBook D15, MateBook D16, MateBook X ve MateBook X Pro HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda geçerli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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