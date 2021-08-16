Huawei "Okula Dönüş Kampanyası'yla" indirim fırsatları sunuyor
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Huawei "Okula Dönüş Kampanyası'yla" indirim fırsatları sunuyor

Huawei 'Okula Dönüş Kampanyası'yla' indirim fırsatları sunuyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Huawei, "Okula Dönüş Kampanyası" kapsamında MateBook D15 i3, MateBook 13 R7, MatePad 11, MatePad T8 Kids ve FreeBuds 4 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.

Huawei, "Okula Dönüş Kampanyası" kapsamında MateBook D15 i3, MateBook 13 R7, MatePad 11, MatePad T8 Kids ve FreeBuds 4 ürünlerinde indirim fırsatları sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Online Mağazası'nda geçerli olan kampanya kapsamında, 16 Ağustos-30 Eylül'de Huawei MatePad 11 tablet bilgisayar, Huawei MateBook 13 R7 dizüstü bilgisayar, Huawei MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayar, çocuklar için özel tasarlanan Huawei MatePad T8 Kids ve tam kablosuz bluetooth kulaklık Huawei FreeBuds 4 özel fiyatlar ve hediyeleriyle birlikte tüketicilere sunuluyor.

Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 4 taksit avantajından da yararlanılabiliyor.

AppGallery üzerinden Huawei Mağaza uygulamasını indirip kaydolan kullanıcılar, tüm indirimlere ek olarak 200 TL'lik indirim çekinin de sahibi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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