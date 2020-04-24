Huawei Nova 7 Serisi Özellikleri ve Fiyatları Huawei, Nova 7 serisi akıllı telefonlarını sonunda tanıttı. Seri üç telefondan oluşuyor: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE. Üç model de 5G bağlantısı sunuyor, 64MP dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor ve 40W hızlı şarj destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alıyor.

Huawei, Nova 7 serisi akıllı telefonlarını sonunda tanıttı. Seri üç telefondan oluşuyor: Huawei Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE. Üç model de 5G bağlantısı sunuyor, 64MP dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor ve 40W hızlı şarj destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Huawei Nova 7 serisi özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei Nova 7 Pro 5G Özellikleri

Huawei Nova 7 Pro 5G, 32MP birincil ve 8MP ikincil selfie kamerasını barındıran hap şeklinde delik çentikli kavisli 6.57 inç FHD+ OLED ekrana sahip. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile gelen telefonda Kirin 985 işlemci bulunuyor. Telefonun arkasında 64MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör, 5x optik zoom ve 50x hibrit zoom yapabilen 8MP periskop mercek ve 2MP özel makro çekim içeren dört kameralı bir sistem var. Siyah, yeşil, mor, kırmızı ve gümüş renkleri olan telefonun 28 Nisan'da Çin'de satışa sunulması planlanıyor. Nova 7 Pro'nun 8GB RAM ve 128GB depolama alanlı sürümü 3699 yuan, 256GB depolama alanlı sürümü 4099 yuan fiyat etiketiyle satışta olacak.

Huawei Nova 7 Pro 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.57 inç FHD+ (2340x1080) OLED

İşlemci: Huawei Kirin 985, Mali-G57 GPU

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka Kamera: 64MP f/1.8 ana, 8MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.4 telefoto (5x optik, 10x hibrit, 50x dijital), 2MP f/2.4 makro

Ön Kamera: 32MP f/2.2 AF, 8MP f/2.2 FF

Biyotmetrik Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü

Batarya: 4000 mAh, 40W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 160.36 x 73.74 x 7.98 mm, 178 gr

Yazılım: EMUI 10.1, Android 10

Renkler: Geçişli, mor, kırmızı, siyah, yeşil

Huawei Nova 7 5G Özellikleri

Huawei Nova 7 5G, 32MP selfie kamerayı barındıran tek delik çentikli 6.53 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. Telefon, Pro modeli gibi Kirin 985 işlemciden güç alıyor. Arka kamera sistemi hemen hemen aynı; farklı olarak 8MP telefoto lens sadece 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom'u destekliyor. Nova 7 de 28 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Telefonun siyah, kırmızı, gümüş, mor ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Huawei, telefonun 128GB sürümünü 2999 yuan olarak fiyatlandırırken, 256GB sürümünü 3399 yuan fiyat etiketiyle satışa sunacak.

Huawei Nova 7 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.53 inç FHD+ (2400x1080) OLED

İşlemci: Huawei Kirin 985, Mali-G57 GPU

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka Kamera: 64MP f/1.8 ana, 8MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.4 telefoto (3x optik, 5x hibrit, 20x dijital), 2MP f/2.4 makro

Ön Kamera: 32MP f/2.0

Biyotmetrik Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü

Batarya: 4000 mAh, 40W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 160.64 x 74.33 x 7.96 mm, 180 gr

Yazılım: EMUI 10.1, Android 10

Renkler: Geçişli, mor, kırmızı, siyah, yeşil

Huawei Nova 7 SE 5G Özellikleri

Huawei Nova 7 ailesinin en uygun fiyatlı üyesi Nova 7 SE 5G, 16MP selfie kamerayı barındıran delik çentikli 6.5 inç FHD+ IPS ekrana sahip. Nova 7 SE, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip ve Kirin 820 işlemci ile geliyor. Arkada 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu mevcut. Nova 7 SE 128GB sürümü 2399 yuan, 256GB sürümü 2799 yuan fiyat etiketiyle satışta olacak. Nova 7 SE de Nova 7 ve 7 Pro gibi 28 Nisan'dan itibaren Çin'de satılacak.

Huawei Nova 7 SE 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD+ (2400x1080) OLED

İşlemci: Huawei Kirin 820, Mali-G57 GPU

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka Kamera: 64MP f/1.8 ana, 8MP f/2.4 ultra geniş, 2MP f/2.4 makro, 2MP f/2.4 derinlik

Ön Kamera: 16MP f/2.0

Biyotmetrik Güvenlik: Yanda parmak izi sensörü

Batarya: 4000 mAh, 40W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 162.31 x 75 x 8.58 mm, 189 gr

Yazılım: EMUI 10.1, Android 10

Renkler: Gümüş, mor, siyah, yeşil

Huawei'nin Nova 7 serisi telefonlarını Çin dışında pazarlarda satışa sunup sunmayacağı belirsiz.