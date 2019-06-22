Huawei Nova 5i Pro ve Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Nova 5'i Çin'de düzenlemiş olduğu bir etkinlikte tanıtmıştı. Etkinlik kapsamında Çinli Huawei dağıtıcısının resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Nova 5i Pro model akıllı telefonun da tanıtılması bekleniyordu. Ne var ki bu gerçekleşmedi ve 5i Pro tanıtılmadı.

Çinli dağıtıcının internet sitesinde ortaya çıkan fotoğrafın da Nova 5i Pro'ya ait olmamasının anlaşılmasından sonra kafalarda soru işaretleri oluştu. Bugün elimize ulaşan bilgiler ise bazı noktalara açık getirdi. Bu bilgiler doğrultusunda cihazın daha önce ortaya çıkan detayları da yanlış bilgi olarak nitelendiriliyor.

~Yayınlanan yanlış fotoğraf.

Huawei cihazların özelliklerini ortaya çıkaran güvenilir kaynak Evan Blass'in resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderiye göre Huawei Nova 5i Pro, arka tarafındaki kamera modülünde toplam 4 kamera taşıyacak. Kamera modülünün hemen yanında bir adet LED flaş ve hemen altında ise parmak izi okuyucu bulunacak.

Huawei'nin Nova serisinden alışkın olduğumuz üzere delikli ekrana sahip olacak olan Nova 5i Pro, Type-C USB portuna ve 3,5 mm kulaklık girişine de sahip. Adındaki Pro ekinden de anlayacağımız üzere cihaz, Nova 5i akıllı telefon modelinden biraz daha üstün özellikleri bünyesinde barındıracak.