Huawei'nin Yeni İşletim Sistemi HongMeng OS, Önümüzdeki Ay Tanıtılabilir

ABD ile Huawei arasındaki gergin ortam, son günlerde biraz yumuşamış olsa da Huawei, kendi ekosistemini oluşturma çalışmalarını aynı hızla sürdürüyor. Huawei'nin Google'ın Android işletim sistemine alternatif oluşturma amacıyla geliştirmeye başladığı HongMeng OS, bugüne kadar çeşitli sızıntılarla ortaya çıkmış olsa da Huawei'nin 9 Ağustos'ta düzenleyeceği geliştirici konferansı yeni işletim sisteminin resmiyet kazandığı yer olabilir.

Eğer Huawei'nin Google ile iş birliği sona ererse, milyonlarca Android geliştiricisini de kaybetmiş olacak. Bu yüzden geliştiricileri şimdiden kendi platformuna çekmeyi hedefleyen Huawei'nin bu amaçla düzenleyeceği Huawei Developer Conference 2019, paylaşılan Çince posterle birlikte duyurulmuş oldu. 5G ve Nesnelerin İnterneti konularını hedef alan posterde, etkinliğin açılış sunumu, teknik tartışma forumu ve Codelabs adlı kodlama atölyeleri olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirileceği açıklandı.

Etkinlik sırasında Huawei'nin yeni işletim sistemi HongMeng OS ve şirketin gelecek planları hakkında yeni bilgilerin açığa çıkması bekleniyor. HongMeng OS'in Android tabanlı olacağı açıklanırsa geliştiricileri çok fazla etkileyecek bir değişiklik yaşanmayacak ancak aksi takdirde geliştiriciler yeni bir işletim sistemine daha alışmak zorunda kalacak.