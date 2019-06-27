Huawei'nin Yeni Canavarları Nova 5 Pro ve Nova 5i Yarın Satışa Çıkıyor

21 Haziran günü Çin'de satışa çıkarılan Nova 5 Pro ve Nova 5i'nin uluslararası marketlerdeki satış tarihi 28 Haziran geldi çattı. Çin'de diğer cihazlarla aynı tarihte tanıtılan Nova 5 ise uluslararası marketlere 20 Temmuz tarihinde satışa sunulacak. Resmi tanıtımlara göre Huawei'nin yeni Nova 5 serisi; parıltıyı, canlı renkleri, elmas kesim yüzeyi ve 3 boyutlu doku oyma teknolojisini birleştirerek görsel bir şölen sunuyor.

Açıklandığı üzere Nova 5 Pro ve Nova 5, 6,39 inç boyutunda 2340x1080 çözünürlükte bir ekrana sahip. Önünde 32 MP'lik bir ön kamera bulunan cihazda 48 MP+16 MP+2 MP+2 MP çözünürlüklerinde dörtlü bir arka kamera kurulumu mevcut. Bu iki cihazın batarya kapasitesi de 3.500 mAh.

Huawei Nova 5i ise 6,4 inçlik bir ekrana sahip. Cihazda Kirin 710 işlemci mevcut. Ön kamerası 24 MP çözünürlüğünde olan cihazda 24 MP+8 MP+2 MP+2 MP olmak üzere dörtlü bir arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu modelin batarya kapasitesi ise 4.000 mAh.

Nova 5 Pro ve Nova 5 arasındaki en büyük fark, Pro modelin Kirin 980 işlemcisini kullanıyor olması. Nova 5 ise Kirin 810 işlemcisini kullanıyor ancak Kirin 810'un Huawei'nin 7 nm teknolojisiyle tasarlanmış ikinci işlemcisi olduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca Huawei, iki farklı 7 nm teknolojisiyle tasarlanmış işlemciye sahip tek telefon üreticisi konumunda.

Huawei Nova 5i'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip modelinin yurt dışında 291 dolardan, 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip modelinin ise 320 dolardan satışa çıkacağını belirtelim. Huawei Nova 5 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip modelinin 436 dolardan, 256 GB depolamaya sahip modelinin ise 494 dolardan satılacağını da ekleyelim. Huawei Nova 5'in fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil.