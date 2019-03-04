Huawei'nin Üst Düzey Yöneticisi Meng Wanzhou Kanada Hükümetine Dava Açtı

Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou, ABD'nin talebiyle Vancouver havaalanında geçen yıl gözaltına alınması nedeniyle Kanada hükümetine dava açtı.

Meng, hakkındaki ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle Aralık ayında Kanada'da havaalanında aktarma sırasında gözaltına alınmıştı.

Huawei'nin kurucusunun kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.

Meng, Kanada hükümetine, sınır kontrol ajansına ve emniyetine 'medeni haklarının ağır ihlali' gerekçesiyle dava açtı.

Dava gerekçesinde gözaltının "hukuksuz" ve "keyfi" olarak yapıldığı belirtiliyor ve yetkililerin "gözaltına alınmasının gerçek gerekçesini sakladıkları, avukatlarına erişimini ve sessiz kalma hakkını engelledikleri" belirtiliyor.

Kanada Cuma günü Meng Wanzhou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatılmasına onay vermişti.

Kanada hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı yetkilileri Meng Wanzhou'ya ilişkin resmi olarak iade sürecinin başlatılması için yetki verdi" denilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, iade sürecinin başlatılmasına onay verilmesini "siyasi bir olay" olarak yorumlamıştı.

Meng'in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "ABD'nin suçlamalarının siyasi mahiyeti" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gözönüne alındığında karar karşısında hayalkırıklığına uğradıkları belirtilmişti.

Açıklamada, "Müvekkilimiz suçlamaları reddetmeye devam ediyor ve ABD kovuşturmasının ve iade talebinin hukukun işlerliğinin ihlali olduğunu düşünüyor" ifadeleri de yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei ve Meng Wanzhou'ya yönelttiği yolsuzluk, adaletin tecelli bulmasına engel olma ve teknoloji hırsızlığı gibi 23 farklı suç yöneltiyor. Huawei ve Meng suçlamaları reddediyor.