Huawei'nin Üçlü Kamera Planı

Huawei P20'nin Mart ayında yayımlanması bekleniyor ve son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar, telefonun iPhone-X benzeri görüntüsü üzerine odaklanmakta. Huawei'nin resmi davetiyesi ise telefonun öne çıkan yeni bir özelliğini açıklayarak üç arka kameralı sistemini duyurdu.

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Çift lensli sistemlerin hala çoğunluğa ulaşmadığı bir piyasada üç lens ile rekabetin önüne geçmek biraz abartı gibi gözükebilir. Ancak 2017 yılından bir sızıntıya geri bakılırsa, Huawei'nin üç lens ile düşünceleri tahmin edilebilir oluyor.

Üç lensli kamera sisteminin akıllı telefonlar için daha önce denenmemiş bir şey olduğu düşünülürse, Huawei'nin yapabileceği pek çok şey bulunuyor. Huawei Mate 10 Pro'daki gibi profesyonel çift lensler ile monokrom ve RGB görevlerinin tamamı zaten yapılabilmekte.

Fazladan lensin sağlayacağı asıl katkı derinlik algısı ve bu algıyı geniş açı yeteneği ile birleştirmek gibi gözüküyor. Ayrıca davetiyede, AI'yi daha fazla göreceğimizden de bahsedilmekteydi ve bu yüzden Huawei'nin, bu alanda kameradan destek alacak olması da olukça yüksek bir ihtimal...