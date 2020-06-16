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Huawei'nin Türk mühendisleri HMS ekosisteminin gelişimine liderlik ediyor

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, özel olarak oluşturduğu HMS (Huawei Mobil Servisleri) ekibi ve 150'den fazla mühendis ile Türkiye'de olduğu gibi, dünyada da HMS ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Huawei'nin Türk mühendisleri HMS ekosisteminin gelişimine liderlik ediyor
16.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:32

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, özel olarak oluşturduğu HMS (Huawei Mobil Servisleri) ekibi ve 150'den fazla mühendis ile Türkiye'de olduğu gibi, dünyada da HMS ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Huawei açıklamasına göre, HMS, Huawei'nin hem mobil uygulama geliştiricilere hem de son kullanıcıya hitap eden, mobil hizmet ve içerikler sunarken, yazılım geliştiricilere de farklı imkanlar sağlayan bir ekosistemi olarak konumlanıyor.

Tüm dünyada hem Huawei iç ekosisteminde hem de mobil uygulama sektöründe ilgi gören HMS ve AppGallery, Türk mühendislerin de yoğun mesaileriyle her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, HMS ekosisteminin son kullanıcıya; Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei AppGallery, Huawei Video, Huawei Music, Huawei Themes, Huawei Screen Magazine ve Huawei Browser ile zenginleştirilmiş bir mobil deneyim sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama geliştiriciler için ise HMS Core, AppGallery Connect, Huawei AR, Huawei Health, Huawei HiAI, Huawei Ability Gallery, Media, Connectivity ve Quick App gibi çeşitli sistemler ve yazılım geliştirme kütüphaneleri ile zengin ve güçlü bir içerik sunuyor. Tüm bu hizmetler, Avrupa basta olmak üzere tüm dünyayı kapsamaya devam ediyor.

Yeni ürün ve servisler, dünya genelindeki yazılım geliştiricilere ve Huawei kullanıcılarına her gün gelişerek ulaşmaya devam ediyor. Bu değişime birlikte tanıklık etmekten ve Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ndeki Türk mühendislerle uluslararası toplantılarda bu gelişime katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde görev alan Türk mühendisler ve ekosistem uzmanları, 2020 itibarıyla dünyanın birçok noktasında düzenlenen HDD (Huawei Developer Day) etkinliklerinde "Codelab" alanında ve "Kodlama Atölyeleri"nde, HMS eğitmeni ve konuşmacı olarak yer almayı sürdürüyor.

İstanbul da dahil olmak üzere; İngiltere, Hollanda, Şili ve Kolombiya gibi farklı bölgelerde düzenlenen Huawei Developer Day organizasyonlarında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde çalışan Türk mühendisler, birikimlerini katılımcılara aktarmaya; ekosistem geliştirme, servislerin test edilmesi, ürün ve uygulama geliştirme, HMS ekosistem danışmanlığı gibi kategorilerde hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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