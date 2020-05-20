Huawei'nin Sesli Asistan Celia, P40 Serisine Geliyor Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı sesli asistanı Celia, P40 serisine

Huawei'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı sesli asistanı Celia, P40 serisine geliyor. Sesli asistan yeni güncelleme ile cihazlara gönderilmeye başlandı.

Huawei Celia, P40 Serisinde Kullanıma Açılıyor

Huawei'nin dijital asistani Celia, Huawei modellerine görev yapacak. EMUI 10.1.0.121 güncellemesi ile birlikte P40 serisine gelen yeni sesli asistan Celia, diğer markalarla arasındaki rekabeti de kızıştırıyor.

Huawei Celia, hava durumunu kontrol etme, alarm ayarlama ve Google Lens'e benzer ürünleri çevirmek için telefonun kamerasını kullanmanıza yardımcı olmak gibi birçok asistanlık hizmeti sunuyor. Aynı zamanda Celia ile iletişime geçmek için "Hey Celia" demeniz yeterli oluyor.

Celia İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde mevcut ve şu anda İngiltere, Fransa, İspanya, Şili, Meksika ve Kolombiya'da kullanılabilmekte. Asistanın Türkçe dil desteğine sahip olup olmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Bildiğiniz gibi Siri, yıllardır dijital asistan denilince ilk akla geliyor. Tabi Siri'nin gelişmişlik seviyesi diğer markaların sesli asistanlarına göre daha fazla. Ancak Android işletim sistemli cihazlarda da artık olması gereken bir özellik. Samsung Bixby ile bir girişim yaptı ama kaç kişi kullanıyor dersek sonuç elbette az çıkacaktır.

Huawei Celia daha yolun başında. Ancak peşi bırakılmazsa çok iyi yerlere gelebilir. Bakalım Android işletim sistemine sahip cihazlarda Siri'ye rakip olabilecek bir sesli asistan ortaya çıkacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.