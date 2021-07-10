Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun mahkemeye yeni delil sunma talebi reddedildi
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Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun mahkemeye yeni delil sunma talebi reddedildi

Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun mahkemeye yeni delil sunma talebi reddedildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çin'in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, iade duruşmasına yeni kanıt sunma talebi geri çevrildi.

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çin'in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, iade duruşmasına yeni kanıt sunma talebi geri çevrildi.

Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Temyiz Mahkemesi Başyargıcı Heather Holmes, Mıng Vancou'nun ABD'ye iade davasında yeni kanıt talebini geri çevirdi.

Holmes, ret nedeninin 10 gün içerisinde bildirileceğini söyledi.

Mıng'ın avukatları, geçen ay görülen duruşmada, yargıca, Mıng'ın aleyhindeki dolandırıcılık iddialarını sarsacak belgeler olduğunu söylemişti.

Mıng 3 Ağustos'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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