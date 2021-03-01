Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı

01.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:29
Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin ele alınacağı duruşmalar başladı.

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin ele alınacağı duruşmalar başladı.

Birkaç hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalarda, savunma avukatları Mıng'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulmasını talep edecek.

Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklayarak misilleme yapmıştı

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan İrem Derici Bülent Ersoy Türkan Şoray
Spor Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 22:31:00. #1.16#
title