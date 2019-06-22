Huawei'nin Kirin 810 Yonga Setinin AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı

Huawei'nin Kirin 810 yonga seti, cuma günü premium orta segment telefonu Nova 5'te ortaya çıktı. Şirketin bu yeni yonga seti, amiral gemisi Kirin 980'den sonra 7 nm yonga plakası üzerine kurulan ikinci yonga seti konumunda bulunuyor. Şu an sadece Nova 5'te bulunan yonga setinin AnTuTu puanı da belli oldu.

Telefonun AnTuTu skoru, 237.437 olarak belirlendi ki bu puan, telefonu üst orta segment kategorisine yerleştiriyor. Yonga setinin CPU, GPU, UX ve MEM performansları ise Kirin 710'dan hatta Snapdragon 730'dan çok daha iyi.

HiSilicon Kirin 810, TSMC'nin 7 nm devresinin üstüne kurulmuş sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemcide yer alan bu sekiz çekirdeğin iki tanesi yüksek performanslı, saat hızı 2,27 GHz olan Cortex-A76 çekirdeğinden oluşuyor. Kalan altı çekirdek ise enerji verimliliğini ön planda tutan, saat hızı 1,88 GHz olan Cortex-A55 çekirdeğiyle karşımıza geliyor. Yonga setinde grafik işleme süreci için Mali G52 GPU bulunuyor. Kirin 810'da yer alan yapay zeka performansı, Snapdragon'ın amiral gemisi 855'in yapay zekasından çok daha verimli.